Lázár elismerte: az ukrán pénzszállító lekapcsolása "nem volt független" a kőolajvezeték elzárásától

Gödöllőn tartotta meg az első Lázárinfó Expresszt Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter ezúttal nem helyi politikussal, hanem minisztertársával, Hankó Balázzsal állt a mikrofon mögé, aki a kultúráért és innovációért felelős tárca vezetése mellett a Pest vármegyei 6-os számú választókerület fideszes jelöltje is.



Fotó: Tövissi Bence / Index

A kérdések között az ukrán pénzszállítók ügye is előkerült. Lázár szerint az egyik legnagyobb rejtély az egész ügyben, hogy az ukránok miért nem utalták a pénzt az osztrák banknak, és felmerül a pénzmosás, a szervezett bűnözés, valamint a politikai finanszírozás kérdése.

– Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat – mondta, majd hozzátette:

a pénzt vissza nem adjuk nekik, a pénz egyelőre itt marad. Várjuk, hogy az olajvezeték mikor nyílik meg, és várjuk az újabb ukrán pénzszállítmányokat Magyarországon keresztül!

A miniszter sietett leszögezni, hogy nem az ukránokkal van problémájuk, hanem az ukrán vezetéssel. Azt állította, a kormánynak vannak nemzetbiztonsági bizottság elé tárt bizonyítékai arról, hogy Ukrajna „döntően informatikai és digitális segítséget” nyújt a Tisza Pártnak cégeken, embereken és eszközökön keresztül. Zelenszkij szerinte azt akarja, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, a Tisza kerüljön kormányra, és az megszavazza Ukrajna EU-csatlakozását. Ha ez megtörténne, „minden mezőgazdász csődbe fog jutni” a miniszter szerint.

