Anyaország, Háború :: 2026. március 11. 10:50 ::

A Barátság ügyét is lehúzták a kampánymocsárba: tiszapártozva próbál átlépni Ukrajnába a fideszes "újraindító küldöttség"

Czepek Gábor a magyar–ukrán határról, Záhonyból bejelentkezve közölte: „január 27-e óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, Ukrajna leállította. Ez a vezeték kulcsfontosságú az ország szempontjából. Évi 5 millió tonna kőolaj érkezik az országba Ukrajna irányából, Oroszországból a Barátság vezetéken keresztül.”

Czepek Gábor kifejtette:

Magyarország nem fogadja el a kőolajvezeték leállítását, ezért a kormány létrehozta azt a küldöttséget, amely a Barátság kőolajvezeték tényfeltárását hivatott elvégezni. A feladatunk az, hogy meggyőződjünk a kőolajvezeték állapotáról, és megteremtsük az újraindítás feltételeit. Legyen világos mindenki számára, ez a kőolaj magyar tulajdon, nem érinti szankció, sem uniós, sem amerikai. Ez a kőolaj nekünk jár.

A bizottságot Czepek Gábor vezeti, a miniszterhelyettes mellett tagja egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző is. „A célunk, hogy megteremtsük a kőolajvezeték újranyitásának feltételeit. A közel-keleti válság emelte a tétet, ez oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez, és védett árat vezetett be” – húzta alá a politikus.

Czepek Gábor kulcskérdésnek nevezte, hogy megnyissák a kőolajvezetéket, ami már nemcsak magyar, hanem európai dimenzió is. A küldöttség Pozsonyban tárgyalt szlovák energiapiaci szereplőkkel és az energetikai kormányzat képviselőivel. A bizottsághoz Szlovákia is csatlakozott, közösen írtak levelet az Európai Bizottságnak, amelyben elemezték a helyzetet, a földrajzi elhelyezkedést és az energiapiaci ellátottságot.

Czepek Gáborék levelet írtak az ukrán energiaüggyel foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek is arról, hogy nyissák meg a vezetéket, vagy tegyék lehetővé az állapotának vizsgálatát.

– Ma a küldöttségünk azért lépi át a határt, azért utazik Kijevbe, hogy tárgyaljon a levélről és érdemi párbeszédet folytassunk a tárgyalóasztalnál, amely elsősorban magyar, de már európai érdek is. Nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal kívánunk tárgyalni, hanem a nagykövetekkel is arról, hogy az egyetlen megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása – árulta el a miniszterhelyettes, hozzátéve: „A misszió célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és megnyíljon a Barátság kőolajvezeték. A magyar kormány – ellentétben a Tisza Párttal – abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem a keleti erőforrásról való leválást.”

(Index nyomán)