Anyaország :: 2026. március 13. 22:18 ::

Az ukrán pénzszállító és az illusztris vendégek miatt nem közölték a NAV-os dandártábornok buliban történt halálát

A már-már Dezső András szintjén bekötött Panyi Szabolcs balliberális oknyomozó újságíró szerint azért nem közölték a halálhírt, mert ez belezavart volna a Fidesznek a lefoglalt ukrán pénzszállítóra épített kampányába.

Március 5-én este több mint százfős bulit tartott egy Somogy megyei farmon, előléptetése megünneplése alkalmából D. T., a Nemzeti Adó- és Vámhivatal altábornagya, aki kulcsfigurája volt annak az ugyanezen a napon végrehajtott akciónak, aminek részeként az M0-s autópálya alacskai pihenőjében lekapcsolták az ukrán pénzszállítót – írja a Facebook-oldalán Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a Vsquare oknyomozó újságírója.



Üres pénzszállító autó és NAV-os tisztek az ukránoknak való visszaszolgáltatáskor (fotó: Cabrera Martin / HVG)

A Zselicvölgy Szabadidőfarmon tartott bulinak Panyi értesülése szerint exkluzív, 106 főt tartalmazó vendéglistája volt, amelyen szerepeltek NAV-vezetők, tábornokok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, és legalább egy fideszes parlamenti képviselő is. Az eseményen végül 80 fő jelent meg. Az újságíró szerint D. T.-t az ismerői Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez igen közel álló, a politikailag érzékeny NAV-os ügyeket szoros figyelemmel kísérő figuraként írják le.

Panyi Szabolcs úgy tudja, hogy az egyik meghívott vendégre, egy NAV-os dandártábornokra, T. D.-re holtan találtak rá fejsérülésekkel az ünnepség másnapján, a farm melletti sekély tóban. A forrásai egybehangzóan azt állítják, hogy a hatóságok értékelése szerint tragikus baleset történt egy átmulatott este végén, más lehetőség nem merült fel. A halálesetről azonban sem a rendőrség, sem a NAV nem adott nyilvános tájékoztatást.

Az oknyomozó újságíró azt írja, hogy a tragikus halálesetről azért nem számolhattak be a hatóságok, mert ez az ukrán pénzszállító elleni akció közelsége, az abban kulcsszerepet játszó szervező, D. T. személye, valamint az illusztris vendéglista miatt bezavarhatott volna a Fidesz választási kampányába. A kormánypárt narratívájában ugyanis fontos szerepet játszik az ukrán pénzszállító lefoglalásáról szóló anyagok, képek és videók terjesztése, ha viszont március 6-án megjelent volna a NAV-os dandártábornok halálhíre, akkor túlzottan bonyolulttá vált volna a fideszes narratíva.

Ebben a cikkben írtunk arról, hogy a Garancsi István tulajdonában lévő Criterion Készpénzlogisztika Kft. jól keresett a Magyarországon áthaladó ukrajnai készpénztranziton is – tehát azon a tevékenyésgen, amit a lefoglalt szállító is végzett – , ám a NER-es cég végül költségcsökkentés miatt veszthette el a megbízást.

A kollégáknak szóltak, saját halottjuk stb.

A 24 üggyel kapcsolatos megkeresésére azt válaszolta a NAV, hogy nem kívánnak részt venni „a hír köré épített politikai narratívákban”. Hozzátették, hogy elhatárolódnak minden olyan véleménytől, amely méltatlan a kivételes szolgálati múlttal rendelkező, nagy tiszteletben álló tábornokhoz. A halálhírt a szervezet a NAV teljes közösségével megosztotta, a tábornoktól a hivatal saját halottjaként búcsúzik, írták.

(24 nyomán)