Anyaország :: 2026. március 15. 08:36 ::

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

A lobogót Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében, a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel az Országház előtt. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara és a 32. Testőrezred díszegysége.



Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta pedig hivatalos nemzeti ünnep.