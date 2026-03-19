Anyaország, Lapszemle :: 2026. március 19. 16:14 ::

Bencsik András pofán verné a kreálmányukat, amiért azt gyakorolja, amit tőlük tanult

Színe és visszája címmel közölt vezércikket a Demokrata főszerkesztője. Bencsik András azzal kezdte, hogy "Szeretném pofán verni Magyar Pétert. Semmi finomkodás: arcul ütés, meglegyintés és hasonlók. Nem bizony, hanem egyenesen, ahogy jön, lendületből jól pofán akarom verni ezt a csalót."



Az idei szent békemenet és a sukár mozgalmárok

A publicista szerint ezt Bayer Zsolt barátja is biztos támogatná, sőt Stefka István, valamint Széles Gábor is.

Bencsiket a "pimasz tolvajlás" háborította fel, ahogy ez a "kiugrott NER-kegyenc ellopta a Békemenetet", leutánozta azt, "ellopta a szent mozgalmat". (A békepárt békegyűlésének békeharcosai pedig kicsit sem koppintották Rákosi elvtárs békemozgalmát... - a szerk.)

Az újságíró ezután felidézte a Békemenet "dicsőséges" történetét 2012-től kezdve, amelyet "történelmi pillanatnak", "csodának" minősített, mert olyat a világ még soha nem látott, hogy megtelt az Andrássy út. A Fidesz melletti vonulást Bencsik a "szeretet és a béke" megnyilvánulásának látja.

Ehhez képest pár sorral lejjebb Bencsik András Magyar Pétert rágcsálónak nevezi, aki mindent fordítva csinál, és "robotember hangja van". A publicista szerint a Tisza követői mindent a gyűlölet és a bosszú nevében tesznek, és ellenségként tekintenek a fideszesekre. Innen jön tehát a cikk címe is, színe és visszája, vagyis a valóságot és annak ördögi kópiáját látja ma Bencsik András a közéletben.

"Egy küzdelmes jelenét élő ország népe és egy bosszúra, zsákmányra, hatalomra éhes horda összecsapása … ami hamarosan bekövetkezik."

A cikk végén kis nemzetközi kitekintő után Bencsik feltette a kérdést, hogy az olvasó melyiket választaná.

(24 nyomán)