Anyaország, Extra :: 2026. június 10. 08:40 ::

Árulás, megtévesztés, szerepjáték - Vona a Jobbik után új műsorban kamatoztathatja tehetségét

Hosszú út vezetett a dózer ötletétől a reality castingjáig. Vona Gábor, aki korábban erkölcsrombolónak és hazaárulónak nevezte a kereskedelmi televíziókat, most az RTL egyik sikerműsorában bukkanhat fel, írja a Magyar Nemzet.



Fotó: Zsolnai Péter / Blikk

Úgy tűnik, az idő nemcsak a sebeket gyógyítja, hanem a korábbi elveket is képes alaposan átformálni. Persze a pénz sem lehet utolsó szempont: van az az összeg, amelytől még egy sikertelen politikust is utolérhet a szelektív amnézia. A Blikk értesülései szerint ugyanis Vona Gábor, az értelmezhetetlen támogatottságú Második Reformkor Párt elnöke lesz az RTL "realityjének", az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadának egyik szereplője.

A választás már csak azért is pikáns, mert a Jobbik egykori elnöke korábban finoman szólva sem rajongott a kereskedelmi televíziókért. 2007-ben például még arról beszélt, hogy az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről.

Vona kritikája annak idején nem merült ki annyiban, hogy ledózerolná a kereskedelmi televíziók székházait. Egy, a Kossuth rádiónak adott interjúban arról is elmélkedett, hogy az RTL-hez és a TV2-höz hasonló csatornák műsorai sértik az erkölcsöt és a jóérzést. Szerinte ugyan lesznek kereskedelmi televíziók a jövőben is, de azok jóval színvonalasabbak, és – ahogy fogalmazott – nem lesznek hazaáruló kereskedelmi tévécsatornák.

De ahogy Balázs Fecó örökzöld slágeréből is tudjuk: „Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok...” Úgy tűnik, olykor a politikusi elvek is. Vona Gábor minden bizonnyal úgy döntött, hogy a sikertelen pártépítési kísérletek után tesz egy próbát a showbizniszben, ezért felkereste a szerencséjére még le nem dózerolt RTL-székházat, ahol aligha kellett hosszasan győzködni a szereplésről.

Vona a jelek szerint megváltoztatta a véleményét, a fordulat így is figyelemre méltó. Főleg annak fényében, hogy az RTL által beharangozott műsor központi elemei között szerepel az árulás, a megtévesztés és a szerepjáték – vagyis éppen azok a dolgok, amelyek miatt a politikusokkal kapcsolatban a választók gyakran szoktak panaszkodni.

A Blikk szerint Vona felbukkanása komoly meglepetést okozott a többi játékosnak. Bár lehet, hogy ennél nagyobb meglepetést csak azok éreztek, akik még emlékeznek a régi nyilatkozataira.

A lap megkeresésére Vona mindössze annyit reagált:

nem tudok ebben az ügyben önnek segíteni.

Az RTL pedig a szokásos sablonválasszal jelezte, hogy a forgatás már lezárult, a szereplők névsorát és a premier időpontját pedig később hozzák nyilvánosságra.

Egy azonban már most biztosnak tűnik: az RTL székháza továbbra is áll, és hamarosan Vona Gábor is feltűnhet a képernyőjén.

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