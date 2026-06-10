Háború :: 2026. június 10. 06:41 ::

Az Egyesült Államok több hullámban támadott iráni célpontokat, Irán válaszul öbölmenti országokat lőtt

Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn. Irán válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba.

Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei csapásokat mértek az iráni légvédelemre, földi irányítóállomásokra és felderítő radarokra a Hormuzi-szoros közelében. Irán elismerte a Bandar Abbász és Kesm-sziget környéki csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket.

"A művelet arányos válasz volt az amerikai erők és a regionális vizeken áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajók elleni közelmúltbeli támadásokra" - közölte a Középső Parancsnokság szerda kora reggel, bejelentve azt is, hogy beszüntették az Irán elleni támadást.

Az amerikai csapásokra válaszul Irán néhány amerikai bázist vett célba három öbölmenti országban, Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Előzőleg Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en azt írta, hogy az iráni erők "egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagynak válasz nélkül."

Az amerikai hadsereg állítása szerint szinte az összes Irán által indított rakétát és drónt megsemmisítette.

Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le kéttagú legénységgel az ománi partok közelében. A legénységet kimentették.

Az Egyesült Államok szerint a helikoptert egy iráni drón találta el. Irán azt állítja, hogy aznap nem is indított drónokat, ugyanakkor az amerikai haderő több drónt is észlelt a térségben a kérdéses időben.

(MTI)