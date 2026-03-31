KSH: januárban 840 600 forint volt a bruttó átlagkereset

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A fegyverpénz egyszeri kifizetésének hatását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3 százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés - elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág - bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése - jegyezte meg jelentésében a KSH.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0 százalékkal nőtt egy év alatt - ismertette a jelentés.

A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1 százalékos növekedése mellett. Az úgynevezett fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1 százalékra becsülhető - közölte a KSH.

(MTI)