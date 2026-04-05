A "rend országa": négyfős horda őrjöngött a gyulai gyermekkórházban

Döbbenetes eseményekről számolt be a gyulai gyermekkórház osztályvezető főorvosa a közösségi oldalán: egy négyfős csoport fenyegette meg és gyalázta az ügyeletben lévő személyzetet, majd megrongálták az épületet is – olvashatjuk a Gyulai Hírlapon.

Abdulrahman Abdulrab Mohamed beszámolója szerint az incidens során az agresszív csoport durva, megalázó kifejezésekkel illette az ügyeletes orvost és az asszisztenst. A támadók viselkedése olyan mértékben eszkalálódott, hogy nemcsak verbális agressziót alkalmaztak, hanem megrongálták az ambulancia ajtaját is.



Szokásos tempó Orbán "új középosztályától" (fotó: Gyulai Hírlap)

A kórház dolgozói a fenyegető fellépés miatt közvetlen veszélyben érezték testi épségüket, ezért végül rendőri segítséget kértek a helyzet kezeléséhez. A főorvos bejegyzésében hangsúlyozta: ami történt, az nem írható a pillanatnyi indulat vagy félreértés számlájára – ez színtiszta erőszak.

„Az egészségügyi dolgozók nem célpontok. Nem fogjuk elfogadni, hogy bárki félelemben végezze a munkáját” – írta a posztban az osztályvezető, hozzátéve, hogy az intézmény teljes mértékben kiáll munkatársai mellett.

Az osztályvezető főorvos egyértelművé tette: az esetet nem hagyják annyiban. Megteszik a szükséges jogi lépéseket, hogy a támadók feleljenek tetteikért.