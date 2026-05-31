"Elítéljük a szabadkai zászlóégetést" - írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.
"A magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára" - áll a posztban. "Ezért is kell felszólalnunk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal".
"Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség" - fogalmazott a miniszter.
Szabadkán, az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek pénteki ballagásán a beszámolók szerint két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.
