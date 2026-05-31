Külföld :: 2026. május 31. 07:30 ::

Bal- és jobboldali tüntetőket választottak szét egy migránsokat őrző létesítménynél New Jersey-ben

A szövetségi bevándorlási hatóság ellen és mellett tüntető csoportokat választottak szét a rendőrök az Egyesült Államok New Jersey államában szombaton.

Az incidens a bevándorlási hatóság létesítménye előtt zajlott Newark városban, ahol a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement - ICE) bevándorlási őrizetbe vett külföldieket szállásol el.

A hatósági épületegyüttesnél egy héttel korábban kezdtek tüntetést aktivistacsoportok, miután arról jelentek meg hírek, hogy a bevándorlási őrizetben tartott személyek egy része éhségsztrájkot kezdett az ellátás színvonala elleni tiltakozásként.

New Jersey állam rendőrsége szombaton kordonokkal és élő erővel választotta szét a baloldali aktivistacsoportok tagjait a helyszínre érkezett jobboldali ellentüntetőktől, akik között feltűntek a fősodratú sajtóban szélsőjobboldalinak nevezett Proud Boys szervezet tagjai.

Mikie Sherill, New Jersey kormányzója szombati sajtótájékoztatóján önmérsékletre szólította fel a tüntetőket. A demokrata kormányzó a bevándorlási hatóság ügynökeit tette felelőssé a tüntetések elfajulása miatt, ugyanakkor hozzátette, hogy a tiltakozásban országosan működő szélsőséges szervezetek is rész vesznek.

New Jersey állam rendőrsége a szövetségi belbiztonsági minisztérium felszólítását követően, pénteken vette át a tüntetés helyszínén a közterületi intézkedést a bevándorlási hatóság személyzetétől, amely a létesítmény kerítése mögé húzódott vissza.

A rendőrség egyben területet jelölt ki, ahol a tüntetők gyakorolhatják alkotmányos jogukat a véleményük kifejtésére. Az utasítással a tüntetők egy része nem értett egyet, és nem teljesítette azt, majd pénteken éjszaka ismét összecsaptak a rendőrökkel, akik hat embert őrizetbe vettek.

Az ICE-ellenes tüntetők az előző napokban is többször összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel, illetve korábban a bevándorlási hatóság ügynökeivel, akik több alkalommal vetettek be könnygáz, valamint paprikaspray-t.

A szövetségi főügyészség és igazságügyi minisztérium szombaton bejelentette, hogy hivatalos személy ellen erőszak és testi sértés miatt vádat emelt egy tüntető ellen, aki csütörtökön éjszaka verekedésbe keveredett a bevándorlási létesítményt őrző ügynökökkel. A vádirat szerint a 26 éves John Geier dulakodás közben több hatósági személyt is megharapott, akiknek a sérülését kórházban kellett ellátni.

(MTI nyomán)