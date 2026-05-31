2026. május 31. 08:02

Időközi polgármester-választást tartanak Aparhanton

Időközi polgármester-választást tartanak ma a Tolna vármegyei Aparhanton.

A Szekszárdhoz közeli településen azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni, mert a községet 2019 óta vezető Dávid Tímea (független) március 9-én lemondott tisztségéről.

A polgármesteri posztért hét független jelölt indul: Fábián László, Cseke Csaba, Bank-Bareith Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Czakó Ernő, Sasvári Erika és Oláh Magdolna. A választói névjegyzékben több mint 800-an szerepelnek.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

(MTI)