Külföld :: 2026. május 31. 07:46 ::

Partra húzták Timmy tetemét Dániában

Dániában szombaton partra húzták annak a púpos bálnának a maradványait, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A május 14-én elpusztult állat tetemét jövő héten boncolják fel.

A Timmyként és Hope-ként is emlegetett hosszúszárnyú bálna március elején tűnt fel a német partok közelében, majd a Wismar-öböl sekély vizében feneklett meg.

Az egyre gyengülő állatot több próbálkozás ellenére sem sikerült visszaterelni a nyílt vizekre, ezért a szakemberek május elején egy utolsó mentési kísérlet mellett döntöttek: az Északi-tenger irányába szállították, abban bízva, hogy visszatalál természetes élőhelyére.

A művelet azonban nem járt sikerrel: a bálna tetemét május 14-én találták meg a dániai Anholt-sziget közelében, az Északi-tengert a Balti-tengerrel összekötő Kattegat-szoros vizében.

A dán környezetvédelmi hatóságok szerint a tetemet a jövő héten boncolják fel a halál okának kiderítésére.

A dán News5 nevű hírportál szombaton élő adásban közvetítette, amint a tetemet egy teherautóhoz rögzített kábellel a partra húzzák.

Egyelőre nem tudni, miért jelent meg a púpos bálna a Balti-tengeren, amely messze esik természetes élőhelyétől. Szakértők szerint heringrajokat követhetett, de az is lehet, hogy vándorlás alatt tévedt el.

(MTI)

