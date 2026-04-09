Anyaország, Háború :: 2026. április 9. 07:53 ::

Vance váratlanul elhagyta Budapestet, előtte megüzente, hogy igazán visszafoghatnák magukat Libanonban a zsidók

Váratlan tervváltozás történt: az Egyesült államok alelnöke, J. D. Vance elhagyta Budapestet. A korábbi hírek még arról szóltak, hogy egy nappal meghosszabbította látogatását – az eredeti tervek szerint csütörtökön távozott volna. Ehelyett a szerda esti órákban már a reptéren volt, ahol az Air Force 2 repülőgép mellett válaszolt még néhány újságírói kérdésre indulás előtt, írja az Index.

Felszállás előtt az alelnök elmondta, szerinte Izraelnek „kicsit vissza kellene fognia magát” a Libanon ellen folytatott támadásokkal kapcsolatban a két hetes tűzszünet ideje alatt, bár hangsúlyozta, hogy ez nem a fegyverszünet feltétele, hanem Izrael jóhiszeműségének jele az Egyesült Államok iránt, illetve annak kifejezése, hogy sikerre szeretné vinni az Iránnal folytatott tárgyalásokat – számolt be a CNN.

Vance „jogos félreértésként” értékelte Irán álláspontját: Teherán tévesen úgy vélte, a tűzszünet Libanonra is kiterjed, holott Washington soha nem tett ilyen ígéretet – a megállapodás kizárólag Iránra, Izraelre és az arab Öböl menti államokra vonatkozik.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy J. D. Vance fogja vezetni az amerikai küldöttséget az Iránnal Pakisztánban tartandó béketárgyalásokon, mely várhatóan pénteken kezdődik.

Az alelnökhöz várhatóan csatlakozik Iszlámábádban Steve Witkoff különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner is.

A Fehér Ház sajtótitkára azt mondta, hogy Vance „a kezdetektől fogva nagyon jelentős és kulcsszerepet játszott ebben”. „Természetesen ő az elnök jobbkeze” – tette hozzá.