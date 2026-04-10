2026. április 10. 11:41

Csökkent a búza termelői ára az egy évvel ezelőttihhez képest

Jelentősen csökkent az étkezési és a takarmánybúza áfa és szállítási költség nélkül számolt termelői ára éves összevetésben - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) elemzésében.

A március második felében rögzített adatok alapján az étkezési búza 16 százalékkal, a takarmánybúza 20 százalékkal lett olcsóbb 2025 azonos időszakához viszonyítva. A takarmánykukorica termelői ára 7 százalékkal csökkent március harmadik hetében - írták.

A közlemény szerint az étkezési búza heti termelői ára a múlt hónap második felében csaknem azonos volt az év elejivel, de kissé magasabb a 2024-esnél. A takarmánybúzáé kissé visszaesett januárhoz képest, de így is meghaladta a tavaly előttit. A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési árai többnyire csökkentek éves összevetésben, a zacskós finomliszt 4 százalékkal, a zacskós rétesliszt 7 százalékkal. A búzaliszt kiskereskedelmi beszerzési ára 5 százalékkal csökkent egy év alatt 12. heti adatok összesítése alapján.

(MTI)