Orbán: Magyar Péter könnyű préda lett volna, de bizonyos dolgokat nem szabad megengedni egymással szemben

Harmadszorra járt Rónai Egonnál a miniszterelnök, aki a kiszivárgott Szijjártó-Lavrov beszélgetéseket aggasztónak tartja, Magyar Péter kapcsán pedig azt mondta: a kelleténél többet tud róla.

Két nappal a választás előtt Orbán Viktor újra Rónai Egonnal beszélgetett az ATV Mérlegen című műsorában, fél éven belül már harmadjára.



Orbán búcsút int - kérdés, hogy a saját a híveinek vagy a könnyen leszedésre sem méltatott Messiás Péternek

Ideges nem vagyok, feszült sem, semmi okom, hogy feszült legyek – mondta a miniszterelnök Rónainak, aki a JD Vance-szel tartott sajtótájékoztatón látható kézmozdulatára is rákérdezett. Orbán a mozdulatot azzal magyarázta, hogy ez egy elhárító gesztus volt, mert „nem nekünk kell dönteni, hanem az embereknek.” Arról is beszélt, hogy elvesztette a közvélemény-kutatásokba vetett hitét. A mérések egy része szerinte push-poll, ami nem előrejelzés, hanem a választók befolyásolása.

A kampánnyal elégedett, sőt, boldog, mert sikerült eljutnia mindenhová, és mindenkivel beszélhetett, akivel szeretett volna. Elég jól sikerült elmondania mindent, amit fontosnak tartott (ezek szerint talán azért kell percenként százszor ukránoznia minden támában, mert már nem is más, konstruktívabb mondanivalója nincs – a szerk.).

Jól elvégeztem a melót

(jiddisül, ahogy szokott – a szerk.). – fogalmazott

Beszélt arról is, miért vállalt a szokásosnál nagyobb szerepet a mostani kampányban. Az ok, hogy a digitális térben eltűntek az érvelések, sok lett a fake news, így a választók biztos tájékozódása megkövetelte, hogy többet szerepeljen ő is.

Természetesen szóba került Magyar Péter is, akiről azt mondta, nem foglalkozott az ellenfél listavezetőjének személyével, mert

sokkal durvábbakat mondtam volna róla, ha foglalkozom vele.

Ezt azzal indokolta, hogy Varga Juditon keresztül a kelleténél is jobban ismeri Magyart, aki ezért könnyű préda lett volna. „De bizonyos dolgokat nem szabad megengedni egymással szemben” – tette hozzá (ezek szerint csak udvariasságból nem találtak tisztességes fogást a kamumessiáson... – a szerk.). Kívül maradt a személyekről szóló vitán, és úgy érzi, ezt jól tette.

Két évvel ezelőtt még csápolok, aztán lehordom a sárga földig, ilyen nincs

– fogalmazott Orbán még Magyar Péterrel kapcsolatban.

Rónai Egon megkérdezte a miniszterelnököt arról is, ha veszít vasárnap, felhívja-e Magyar Pétert és gratulál-e neki.

Nem telefonálni fogok, engem fognak hívni. Győzni fogunk, nem kell ezen gondolkodni

– válaszolta Orbán.

Szó volt még az interjúban arról is, hogy

2026 és 2027 is igazságtalan lesz.

Az ukránoknak van egy tervük: alakuljon egy ukránbarát kormány, ami leválik az orosz olajról.

Nemcsak az ukrán-magyar meccsben vagyunk nyerőben, hanem a Budapest-Brüsszel meccsben is.

Külföldi titkosszolgálatok vannak amögött, hogy kiszivárogtak a Putyinnal való beszélgetései, amelyek nyílt vonalon történnek. Az igazságügyi miniszter is vizsgálja már, hogyan történhetett a szivárogtatás.

Az oroszok sosem kérnek szupertitkos védett vonalat, mi sem tettünk extra biztonsági lépéseket. Neki az a módszere, hogy személyesen odamegy, ha olyan dolgot kell mondania, ami szupertitkos.

A Szijjártó-Lavrov beszélgetések viszont aggasztóak a számára. Meg kell értenünk, ki milyen vonalon beszél – mondta Orbán.

Az a kérdés, hogy Magyarország miért ilyen fontos, hogy nyugati titkosszolgálatok hallgatják le? Miért kell lehallgatni minket? Ő Ukrajnára tippel: a nyugatiak azt akarják, hogy ukránbarát kormány alakuljon, mert be akarják hozni Ukrajnát az unióba.

A Szuverenitás Védelmi Hivataltól jó jelentéseket szokott kapni, az interjú előtt is kapott épp egyet a Biden-adminisztráció magyarországi választásokat befolyásoló tevékenységéről 2022-ből. „Nagyon szép munka” – jegyezte meg a jelentésről.

Egy jelentés van Bicskéről, az igazságügyi minisztériumtól, de minden részlet ismert. E körül nincs semmi titok. Hiba volt, hogy Novák Katalin kegyelmet adott.

Hallgatja a fiatalokat, de nem érti őket. Szerinte a mocskos Fidesz és a rohadjatok meg rigmusok nem egy „szabadság beszélgetés.”

Wáberer György megnyilvánulása meglepő volt a számára, Borókai Gáboré kevésbé. Előbbi kapcsán azt mondta, „baj van a toronyban”, mert arra van megbízása, hogy segítse a tokaj-hegyaljai gazdákat, majd arról beszél, hogy ne igyunk bort, mert nem tesz jót az egészségnek.

3 millió szavazatot szerez majd vasárnap. „Nincs B-tervünk.”

Pintér Sándorral nem beszélt még arról, hogy nem folytatná miniszterként. Ami Navracsis Tibort illeti, van a fejében olyan munka, amit ő csinálna: az önkormányzati vezetőkkel kell tárgyalnia az új szabályozásról.

Nem akarja szétosztani a Belügyminisztérium feladatit, inkább még tenne oda.

„Engem soha senki semmilyen igaznak bizonyult váddal illetni nem tudott” – mondta arra a felvetésre, hogy a Tisza-kormány vagyonvizsgálatot indítana.

Csádi misszió: nem tudott megvalósulni, mert nem voltak meg a feltételei. A honvédelmi minisztert kell megkérdezni, mennyit költöttek rá, de misszió nincs.

Fia, Orbán Gáspár szerepéről annyit mondott: missziókat nem századosok döntenek el.

„A rekordokon túl vagyok, ez egy szép hivatás, szeretem. Akkor a legszebb, amikor nehézségek vannak. ”

