Anyaország, Videók :: 2026. április 10. 22:30 ::

Schiffer: sem a BlackRocknak, sem a GLOBSEC-nek, sem a Washington Postnak nincs köze a mi hazánkhoz!

A Nyílt Sisak legfrissebb adásában a vasárnapi választások részletes elemzése zajlott. Gulyás Anita vendégei – Magyar Dávid rádiós műsorvezető, Schiffer András ügyvéd, Tóth Máté energiajogász és Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője – ezúttal is markáns véleményeket hoztak a stúdióba.

A beszélgetés már az elején kijelölte a tétet: nemcsak az a kérdés, ki nyer, hanem az is, hogy ezzel együtt milyen sorsot választ magának Magyarország. A kérdés az, hogy az ország képes-e megőrizni önállóságát, vagy feláldozza magát a globális nagytőke oltárán.

Az első blokkban a választási rendszer „láthatatlan” mechanizmusait vették górcső alá. A vendégek megvitatták, hogy a töredékszavazatok, a győzteskompenzáció és az egyéni körzetek miként alakíthatják az erőviszonyokat. Kiemelt kérdés volt, mikor válhat a Mi Hazánk valóban megkerülhetetlenné, és mit jelentene ez a két nagy erő által dominált politikai térben. Szóba került az is, miért lehet fontos a három- vagy többpárti Országgyűlés, valamint hogy a Fidesz és a Tisza is igyekszik megszólítani a Mi Hazánk szavazóit és elvenni a párt témáit.

Ezt követően a számok kerültek előtérbe. A különböző közvélemény-kutatások egymásnak ellentmondó eredményeit vitatták meg a résztvevők: Tisza-dominancia vagy Fidesz-többség rajzolódik ki? Az egyik legélesebb kérdés az volt, hogy a kisebb pártok – például a DK – bejuthatnak-e a Parlamentbe. Szó esett arról is, hogy a választás nem egységes terep: a vidék és a főváros közötti különbségek, valamint az egyéni körzetek súlya akár teljesen átírhatják az országos arányokat. A részvétel kérdése szintén megosztotta a vendégeket.

Külön górcső alá került egy esetleges Tisza-győzelem: rendelkezésre áll-e mögötte kormányzóképes háttér, vagy egy új, bizonytalan felállás következhet.

A vita végére egy dolog világossá vált: a választás kimenetele korántsem egyértelmű, és akár néhány százalék, néhány körzet vagy néhány tízezer szavazat is döntő lehet.

Mi dől el valójában vasárnap? Valóban évtizedekre választunk sorsot? Ha érteni akarja a háttérben zajló folyamatokat, ezt a beszélgetést érdemes megnéznie! – írja a Magyar Jelen.

