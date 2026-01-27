Anyaország :: 2026. január 27. 16:46 ::

Százmilliókkal támogatta az Orbán-kormány a BlackRockot, Szijjártó még ki is tüntette a vezetőjét

A „globalista háttérhatalom”, amelyet az Orbán-kormány tegnap még ünnepelt – címmel tett közzé bejegyzést Panyi Szabolcs, a VSquare tényfeltáró portál alapító-szerkesztője. Írásában a kormány honlapjáról egybegyűjtötte, hogy 2017 és 2019 között milyen előnyökhöz jutott Magyarországon a most "bűnbaknak kikiáltott" amerikai pénzügyi cég.



A kormány mindig is Soros, a Blackrock sőt Magyar Péter ellen viselt háborút... vagy mégsem (fotó: Bruzák Noémi / MTI)

Az Orbán-kormány propagandájában mostanában egyre gyakrabban bukkan fel egy amerikai pénzügyi alapkezelő, a BlackRock neve, mint valamiféle rosszindulatú, „gyarmatosító” háttérhatalom, amely állítólag a magyar ellenzék és egyes szereplői mögött áll – írja bejegyzésében Panyi Szabolcs. (A BlackRock valóban az, de a Fidesz persze ezúttal is csak a kétbites sorosozás szintjéig mert elmenni a valóság feltárásában - a szerk.)

Január 27-én, kedden délelőtt például a kormányközeli Origó és a Világgazdaság is kiemelt helyen foglalkozott azzal, hogy a Tisza Pártban felbukkanó szakpolitikusok miként kapcsolódnak a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRock céghez, amely gyarmatává tenné Magyarországot.

Az újságíró arra volt kíváncsi, hogyan jelent meg korábban a Blackrock a kormány hivatalos kommunikációjában, ezért átböngészte a kormányzati honlapot.

Az eredmény: nemcsak Szijjártó Péter külügyminiszter tűnik fel rendszeresen ezekben az anyagokban – nyilatkozatai alapján szinte a BlackRock leglelkesebb hazai híveként és fő kormányzati kapcsolattartójaként –, hanem még a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, Lánczi Tamásnak az apja is felbukkan, mint aki hivatalos együttműködést írt alá a globalista háttérhatalom képviselőjével.

Gyors szemle

A BlackRock Alapkezelő Budapesten alakít ki innovációs központot 500 új munkahellyel című hír 2017. január 25-én jelent meg a kormány honlapján. Ebben részletezik, hogy a beruházás nyomán 500, magas hozzáadott értéket képviselő új munkahelyet is létrehoznak – amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter budapesti sajtótájékoztatóján jelentett be. Hozzátette, a kormány 280 millió forintos képzési támogatást ad a vállalatnak az új munkatársak felvételéhez. A BlackRock a pénzügyi és üzleti folyamatok, technológiák, termékek, az ügyféladatok új módszertan szerinti kezelésének fejlesztését és a kreatív marketinggel foglalkozó funkcióját is Budapestre hozza – ismertette. A külgazdasági és külügyminiszter a beruházást az új gazdaságpolitikai átállás legnagyobb sikerének nevezte.

Állami kitüntetést kapott a Blackrock Budapest Alapkezelő ügyvezető igazgatója címmel 2018. április 5-én tájékoztatott arról a kormányzat, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Melanie Seymournak, az alapkezelő BlackRock Budapest ügyvezető igazgatójának. A miniszter a kitüntetést indokolva kiemelte: a BlackRock alapkezelő magyarországi befektetése nem csupán munkahelyteremtő beruházás volt, hanem azt is megmutatta, hogy a külföldi tapasztalatszerzést követően van lehetőség a magyar fiatalok hazatérésére.

Fölavatták a BlackRock Alapkezelő innovációs központját Budapesten címmel 2018. október 11-én adtak hírt arról, hogy Szijjártó Péter a GTC White House épületében tartott rendezvényen üdvözölte, hogy a világ legnagyobb alapkezelője magyar szakemberekkel fejleszti pénzügyi és üzleti technológiáját, a marketingstratégiáját, valamint az ügyféladatok kezelési rendszerét. Elmondta, a beruházás hozzájárult ahhoz, hogy az innovációs, szolgáltató és kiválósági központok az autóipart követően a második legjelentősebb ágazattá fejlődtek Magyarországon. Szijjártó Péter azt is közölte, hogy az alapkezelő, illetve más cégek részvételével még az idén Londonban és New Yorkban mutatják be a magyarországi munkalehetőségeket, hogy további szakembereket ösztönözzenek az ideköltözésre.

Együttműködési megállapodást kötött a budapesti Corvinus egyetem és a BlackRock Alapkezelő – címmel 2019. február 14-én adtak hírt arról, hogy az egyezményt Melanie Seymour, a BlackRock Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora írták alá Budapesten. Melanie Seymour, a BlackRock Hungary ügyvezető igazgatója az eseményen arról beszélt, hogy az együttműködés a hosszú távú partnerség kezdete, amivel Magyarországot, a világot, és a hallgatókat, a jövő generációt egyaránt segíteni szeretnék. Lánczi András egyedülállónak nevezte a megállapodást, miszerint elsősorban oktatási-kutatási területeken dolgoznak majd a BlackRock alapkezelővel. Az aláírás csak az együttműködés kezdetét jelenti, amely nem elsősorban a pénzről szól – húzta alá.

