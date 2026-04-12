2026. április 12.

Gaudi-Nagy Tamás: a Mi Hazánk minél izmosabb szereplése garancia a nemzeti érdekek képviseletére

A Mi Hazánkra leadandó két szavazat joggal jelentheti sokak számára a legjobb megoldást. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjének véleménycikkét változtatások nélkül közöljük.

Sorsdöntő ez a mostani választás, lényegében népszavazás a nemzeti megmaradásról. Nemzeti veszélyhelyzet van a javából, és jogos az aggodalom a nemzeti oldalon, ezért indokolt nemzeti felelősséggel eljárni, és szélesebb horizonton mérlegelni a választási döntéssel kapcsolatos körülményeket. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a Kalergi-terv megvalósításán gőzerővel dolgozó liberálglobalista háttér- és látható erők által irányított, európai nemzeteket felszámolni akaró mostani EU-vezetés egy minden eddiginél veszélyesebb hazaáruló formációt castingolt hazánk elveszejtésére.

A tisztelet jelét egyáltalán nem mutató, a nemzeti szabadság feladására készülő, 25 tagú és nevével is megtévesztő Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) egy álcázott projekt. A feketeöves exmultizsoldosok és exbrüsszeli bürokraták irányításával, valamint az O1G-mantrával bevonzott, megtévesztett aktivisták ezzel támadnak nemzetünkre. Egyszerre faltörő kosként és trójai falóként akarják nemzetünk várát bevenni. Engedelmes gyarmattá és adósrabszolgává akarják tenni hazánkat, megfosztva azt a szuverenitást garantáló eszközeitől: oroszellenes háborúba sodornák, a nemzeti kézbe visszavett vagyont megint külföldi kézre játszanák, a dolgozó magyarokat ismét megsarcolnák, az EU utasításait végrehajtanák, nyakunkra hoznák a migránsokat, az ukránokat az EU-ba felvetetnék, és az iskolai genderpropagandát gyermekeinkre erőltetnék. Hasonló jellegű várbevétel már megtörtént sajnos nemrég – a demokrácia és a jogállamiság elveit sárba tipró módon – a nemzeti útjáról letérített Lengyelországban, az EU áruló vezetésének cinkos támogatása mellett. Ne kövessük őket!

Azt sem árt tudatosítani, hogy a bukott, nemzetellenes álbaloldalnak a nemrég télakolt (a magyar börtönszlengben és katonai szlengben használt kifejezés, amely, menekülést jelent – a szerk.), terrorista szemkilövető által gründolt, DK nevű kártékony pártja – bár mostanra szinte láthatatlan méretre zsugorodott, és az ötszázalékos küszöb megugrására sincs már sok esélye – az Európai Parlamentben együtt kormányozza az EU-t az Európai Egyesült Államok végzetes és pusztító hatású irányába az elveit eláruló Európai Néppártban, weberi nyakörvön tartott, ukrán pólós tiszás EP-képviselőkkel. A többi balliberális ügynökpárt (például: Momentum, Párbeszéd, LMP stb.) taktikai visszavonulást hajtott végre, de nincs kétség afelől, hogy pillanatok alatt összeállnának az Országgyűlésben és azon kívül is a nemzeti erők ellen, hogy a nemzetfelszámolás programját végrehajtsák.

Ebben a fenyegető helyzetben kulcsfontosságú, hogy a nemzeti érzelmű választók felelősen gondolkodjanak és cselekedjenek, és ne egymást bántsák, mert akkor a nemzeti oldal meggyengül a haza védelmében, és áttörhet a külföldi titkosszolgálatokkal, ukrán feketepénzekkel és olajblokáddal is támogatott Tisza. A nemzeti erőket támogató milliónyi magyart sokkal több köti ugyanis össze, mint ami elválasztja.

Ugyanakkor még a miniszterelnök is többször elmondta, hogy az elmúlt 16 év bizony nem volt hibáktól mentes. Sokan látják, hogy az eredmények és a helyes irányú intézkedések megtartása mellett jelentős korrekció is szükséges a politika számos területén, és a valódi nemzeti együttműködést végre meg kell valósítani – a kiváltságos körök sokszor érdemek nélküli helyzetbe juttatása helyett. Ezért a felelős és építő jellegű, kritikus megközelítésnek helye van, de nem az anarchista „jöjjön bármi” romboló gondolatának, ami láthatóan sok protestszavazót hatalmába kerített.

És azt sem árt tudatosítani, hogy nemzeti ellenzéki pártként a Mi Hazánk képes volt számos komoly eredmény kivívására.

Elég, ha a készpénzhasználat alkotmányos védelmére, a fúrt kutak adóztatási tervének és a kötelező digitális állampolgárság megakadályozására gondolunk. De leleplezték a végrehajtókkal és felszámolókkal kapcsolatos súlyos visszaéléseket is. A Bűnvadászok segítségével megkerülhetetlen témává tették az ország számos régiójában tapasztalható, megoldásra váró közbiztonsági válsághelyzetet, és évek óta konkrét javaslatokkal szorgalmazzák a rendvédelmi erők reformját: az egykori csendőrséghez hasonló hatékonyságú új alakulatokkal, sokkal jelentősebb mértékű pénzügyi forrással, nagyobb és képzettebb személyi állománnyal, valamint keményebb fellépést biztosító jogi eszközzel való megerősítését.

Elérték a felelős vízgazdálkodási reform elindítását a termőföldek megfelelő vízellátása érdekében, megszervezték a magyar termelőket a fogyasztókkal összekapcsoló Hazai Vásárokat és a hazai vállalkozásokat a dúsgazdag Öböl-térségben helyzetbe hozó HunGulf Expót. Az Európai Parlamentben pedig a jelenlegi legerősebb német párttal (AfD) közös szuverenista frakcióban (Szuverén Nemzetek Európája, ESN) küzdő, legaktívabb magyar európai parlamenti képviselő, dr. Borvendég Zsuzsanna és csapata munkája révén bemutattuk: miként kell állhatatosan küzdeni nemzeti érdekeinkért. Szembeszállunk a kontinensünk gazdasági tönkretételét, a woke-ideológiát, Ukrajna korlátlan pénzelését és tagfelvételét, a háborút, valamint az európai hagyományok és nemzetek felszámolását a globalista kotta alapján erőltető, EU-t irányító háttérhatalmi erőkkel.

A Mi Hazánk minél izmosabb szereplése a választáson erős garancia lehet arra, hogy a nemzeti érdekeknek és a „Minden magyar felelős minden magyarért” elvnek legyen egy külföldi befolyástól, valamint oligarchaérdekektől mentes, következetes és elvhű képviselete a következő parlamentben is. Olyan képviselet, amely a szükséges, nemzeti érdekű korrekciókat is ki tudja kényszeríteni, valódi hatalomkorlátozóként és egyúttal nemzetépítőként.

Az sem mellékes, hogy a Fidesz–KDNP tizenhat év kormányzással a háta mögött hatalmas eszköztárral rendelkezik egy komoly – akár a kormányzás egyszerű többségű folytatását lehetővé tevő – választási eredmény elérése érdekében, de saját rendszerét korrigálni eddig nem tudta, és nagy valószínűséggel magától most sem fogja. A megosztott szavazatok révén elérhető eredmény – azon túl, hogy bizonytalan – a nemzeti megmaradás szempontjából fontos korrekciók esélyét is csökkentheti.

Érthető ezért, hogy a Mi Hazánkra leadandó két szavazat joggal jelentheti sokak számára a legjobb megoldást.

Hiszen ezzel egyrészt a Mi Hazánk Mozgalom által egy erős és felelős nemzeti kontrollt lehet végre beiktatni a törvényalkotásba – véget vetve az eddigi, korlátlan és emiatt számos visszássággal járó kétharmados fideszes kormányzási gyakorlatnak –, másrészt gátat lehet vetni az EU-t irányító liberálglobalista gazdák megbízásait vakon teljesíteni kívánó, valódi lényegét kaméleon módjára álcázó, nemzetvesztő Tisza Párt hatalomra jutásának.

Nekünk, magyaroknak – mint már annyiszor történelmünkben – össze kell fognunk a Hazánkért; felelős döntést kell most hoznunk: rendíthetetlen szívvel, lélekkel és értelemmel. Képesnek és késznek kell lennünk nemzeti függetlenségünk megvédésére, és arra, hogy a választást követően – legkésőbb 2029-ben – az EU-t a szakadék felé sodró globalista vezetést leváltva, az európai népek és nemzetek érdekeit valóban szolgáló, szuverenista kézbe vegyük az irányítást a szövetséges nemzetekkel együtt, egy új együttműködési keretben.

Isten óvja és vezesse Magyarországot! Nem engedünk a magyarok jogaiból!

Dr. Gaudi-Nagy Tamás