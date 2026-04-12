Délután 3-ig a választásra jogosultak kétharmada szavazott

A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.

Minden vármegye 60 százalék fölött

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 66,01 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 63,67 százalék 180 094 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 64,15 százalék 251 282 szavazó

Békés vármegye 65,17 százalék 167 266 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60,08 százalék 288 163 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 66,31 százalék 206 198 szavazó

Fejér vármegye 67,59 százalék 225 495 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 68,38 százalék 246 340 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 63,33 százalék 257 980 szavazó

Heves vármegye 65,15 százalék 147 626 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 63,3 százalék 177 512 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 66,09 százalék 156 652 szavazó

Nógrád vármegye 62,21 százalék 90 251 szavazó

Pest vármegye 69,67 százalék 731 952 szavazó

Somogy vármegye 64,17 százalék 150 455 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 60,33 százalék 251 080 szavazó

Tolna vármegye 63,8 százalék 106 005 szavazó

Vas vármegye 67,17 százalék 132 171 szavazó

Veszprém vármegye 67,63 százalék 182 599 szavazó

Zala vármegye 66,43 százalék 139 419 szavazó

A főváros kis híján 70 százalékig jutott

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 69,23 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 66,07 százalék 50 007 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 61,16 százalék 50 284 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 71,46 százalék 61 820 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 71,15 százalék 56 296 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 66,84 százalék 49 829 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 67,79 százalék 54 920 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 67,69 százalék 51 449 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 69,02 százalék 56 053 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 67,86 százalék 52 242 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 71,66 százalék 54 002 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 71,22 százalék 57 835 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 70,62 százalék 62 584 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 70,24 százalék 53 804 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 71,88 százalék 55 037 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 73,26 százalék 57 630 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 69,5 százalék 56 381 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Korábban írtuk: Már 13 óráig leszavazott a választásra jogosultak több mint fele

A választásra jogosultak 54,14 százaléka, 4 075 272 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 13 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 58,01 százalék, ami 609 511 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 47,62 százalék, ebben a vármegyében 198 192-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 56,77 százaléka, 721 838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58 százalék, a 2002-es választáson 40,19 százalék szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22 százaléka, a 2010-es választáson 35,88 százalék, a 2014-es választáson 34,33 százalék, nyolc évvel ezelőtt 42,32, négy évvel ezelőtt pedig 40,01 százalék voksolt 13 óráig.

Csak két megye 50 százalék alatt

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 54,14 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 51,93 százalék 146 884 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 53,09 százalék 207 984 szavazó

Békés vármegye 54,66 százalék 140 295 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 48,81 százalék 234 108 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 55,23 százalék 171 749 szavazó

Fejér vármegye 55,98 százalék 186 754 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 55,21 százalék 198 901 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 52,26 százalék 212 909 szavazó

Heves vármegye 54,02 százalék 122 416 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 53,09 százalék 148 867 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 54,48 százalék 129 132 szavazó

Nógrád vármegye 50,49 százalék 73 239 szavazó

Pest vármegye 58,01 százalék 609 511 szavazó

Somogy vármegye 52 százalék 121 932 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 47,62 százalék 198 192 szavazó

Tolna vármegye 52,54 százalék 87 292 szavazó

Vas vármegye 52,83 százalék 103 964 szavazó

Veszprém vármegye 54,96 százalék 148 397 szavazó

Zala vármegye 52,84 százalék 110 908 szavazó

60 százalék fölött is jár már egy budapesti választókörzet

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 52,96 százalék 40 084 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 49,25 százalék 40 489 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 56,82 százalék 49 157 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 57,87 százalék 45 788 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 54,92 százalék 40 948 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 54,77 százalék 44 372 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 56,13 százalék 42 668 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 56,62 százalék 45 981 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 56,98 százalék 43 868 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 59,3 százalék 44 688 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 58,85 százalék 47 787 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 58,14 százalék 51 523 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 57,95 százalék 44 388 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 59,07 százalék 45 224 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 61,12 százalék 48 075 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 57,69 százalék 46 798 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

