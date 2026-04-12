Anyaország :: 2026. április 12. 18:56 ::

Több szavazókörben is volt bombariadó

Három városban is bombariadó miatt szállt ki a rendőrség szavazókörökbe vasárnap délután, de sehol nem találtak robbanóanyagot – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Bejelentés miatt bombakutatást kell végeznie a rendőrségnek Pécs 044. számú szavazókörében. A szavazókört 14:54-15:05-óráig bezárták, a rendőrség átvizsgálta a helyiségeket. Ezt követően a szavazás rendben folytatódott.

Budapest 14. kerületében, a 021. számú szavazókörben is bombariadó miatt vizsgálták át a rendőrség munkatársai a szavazóhelyiséget és környezetét, de itt is azt állapították meg, hogy nincs az épületben bomba. A rendkívüli esemény során a szavazás felfüggesztésére nem volt szükség, az zavartalanul zajlott.

Miskolc 024., 025. és 022. számú szavazókörében is bombariadó miatt kellett felfüggeszteni a szavazást. A rendőrség a helyszínt ellenőrizte, bombát nem találtak, a szavazás 15 óra 55 perckor indult újra. Az eset a Gárdonyi Géza Művelődési Házban történt, ahol három szavazókör működik – számolt be már korábban a minap.hu. A helyi lap információi szerint 15 óra 15 perc körül 5-6 rendőrautó jelent meg az épületnél. A járművekből 10-15 rendőr szállt ki, aki két robbanószer-kereső kutyával érkeztek.

(Magyar Hang)