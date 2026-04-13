Anyaország, Háború :: 2026. április 13. 14:30 ::

Kijevben is elégedettek a választás "helyes, európai" eredményével - jöhet a 90 milliárd euró és az EU-tagság

Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.



Orbán Anita társaságában majd mosolygósabb lesz Szibiha

A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyar választások "helyes, európai" eredményt hoztak, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.

"Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki. Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát" - mondta a miniszter.

Szavai szerint Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk: a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig. Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára. Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.

"Vagyis elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is - mondta Szibiha, hozzátéve, hogy Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott vagyunk a párbeszédre ebben a kérdésben is.

(MTI)