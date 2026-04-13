Anyaország :: 2026. április 13. 22:37 ::

Vucic csak azért nem nevezi hülyeségnek Magyar Péter szavait, mert nem akarja elrontani a két ország kapcsolatát

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

"Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött" - mondta Magyar Péter hétfőn délután. Erre reagálva a szerb elnök közölte: "ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj! Ki a keresztapa? Azt akarod, hogy azt higgyék, hogy Putyin, vagy ki? Hülyeségnek nevezném ezt a kijelentést, de nem akarom elrontani a Magyarországgal való kapcsolatunkat".

Magyar Péter beszélt a szerb oldalon, a magyar határnál húsvétvasárnap megtalált robbanóanyagokról is.

Vucic erre válaszként kiemelte: nem az ő országa ez, hogy nyomozgasson, mi a vizsgálatunkat le fogjuk folytatni, és erről majd tájékoztatjuk Magyart. Megmutatjuk neki, hogy tévedett, amikor elhitte a bulvárlapok ostobaságait.

Vucic közölte, hogy a nyomozásuk sok mindent feltárt, de azokról nem akartak beszélni, mert sok csapda és a félrevezető nyom volt.

Megemlítette azonban, hogy egy koszovói telefont kaptak. "Egy pristinai számról hívtak fel itt egy nagykövetséget, szándékosan nem akartuk erről tájékoztatni a nyilvánosságot" – tette hozzá.

A szerb elnök beszélt Orbánnal való barátságáról is. "Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket. Ez különbözteti meg a kis embereket a nagyoktól" – mondta.

Vucic szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között, és ebben Orbánnak is jelentős szerepe van.

(MTI)