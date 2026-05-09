Külföld, Háború :: 2026. május 9. 10:58 ::

Putyin: a győzelem mindig Oroszországé lesz

A győzelem mindig Oroszországé lesz - hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében.

Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a "különleges hadművelet" keretében Ukrajnában harcolnak. Az elesettek és az áldozatok emlékéről egy perc csenddel emlékeztek meg.

A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok díszmenetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. A televíziós közvetésben és a Vörös téren elhelyezett kivetítőn felvételeket játszottak be az orosz hadsereg harctevékenységéről.

A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezték meg, az orosz fővárosban a mobilinternetet is lekapcsolták. Az előkészületeket övező feszültséget csökkentette, hogy péntek éjjel Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel szombattól háromnapos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között, és hogy a szembenálló felek ezer-ezer hadifoglyot csernek ki.

Ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij hétfőn kilátásba helyezte, hogy a moszkvai díszszemlét drónok támadhatják meg, ami az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint egy Kijev központjára mért tömeges rakétacsapást váltott volna ki válaszként.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szombaton közölte, hogy a fegyvernyugvás meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó. Elmondta, hogy Putyin és Trump egyelőre nem köszöntötte fel egymást a győzelem napja alkalmából, és hogy a két elnök közötti telefonbeszélgetés jelenleg nem szerepel a tervek között.

A parádé alatt dísztribünön helyet foglalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah, és Savkat Mirzijojev üzbég elnök, Ibrahim Sultan Iskandar király, Malajzia uralkodója, Sziszulit Thonglun, Laosz államfője, Badra Gunba, Abházia és Alan Gaglojev, Dél-Oszétia, és Sinisa Karan, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a tervek szerint találkozik Putyinnal, és virágot helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál, a Vörös téren megtartott díszszemlén nem vett részt.

(MTI nyomán)