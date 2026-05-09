2026. május 9. 11:27

Kajak-kenu vk - két magyar arany, összesen négy érem szombat délelőtt

A magyar versenyzők két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek a szombat délelőtti döntőkben a szegedi kajak-kenu világkupán.

Parádés győzelmet aratott a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak négyes 500 méteren, és Csikós Zsóka is fölényesen nyert K-1 1000-en. Utóbbi szám kettős hazai sikert hozott, miután a második helyen Kőhalmi Emese végzett.

A szegediként duplán hazai környezetben versenyző Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó harmadikként zárt C-2 500 méteren.

A vasárnapig tartó szegedi vk-n, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 62 ország közel 700 versenyzője indul, a magyar csapat 49 fős.

(MTI)