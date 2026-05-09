Győzike lánya havi egymillió forintért kezelte Szijjártó közösségi oldalait

Havi egymillió forintos díjazásért dolgozott a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak Gáspár Evelin, aki Szijjártó Péter közösségi oldalainak kezelését végezte – tudta meg az RTL.

A televízió riportja alapján Gáspár Evelin 2025 decemberétől 2026 májusáig állt szerződésben a tárcával, összesen hatmillió forintért. Az RTL megjegyezte: a kampányidőszak alatt rendszeresen készített videós tartalmakat Szijjártó Péter oldalaira, a választások lezárulta óta azonban ilyen tartalom már nem jelent meg.

A csatorna megkeresésére a minisztérium azt közölte, hogy a szerződést végül korábban, közös megegyezéssel bontották fel, így az 2026 áprilisáig volt érvényes.

Az RTL Híradó a külügyminisztériumhoz kapcsolódó más kiadásokra is felhívta a figyelmet. Tavaly novemberben Orbán Viktor vezetésével több miniszter és fideszes influenszerek részvételével magyar küldöttség utazott Washingtonba, amelynek során a washingtoni nagykövetség 21 millió forintos szolgáltatási szerződést kötött a Waldorf Astoria luxusszállodával.

A szállodában a legolcsóbb szobák ára nagyjából 300 ezer forint éjszakánként, azt azonban nem közölték, hogy a delegációból pontosan kik szálltak meg az intézményben, írja a 24.