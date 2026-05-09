Megjelentek a nemzeti petíció eredményei és költségei, kaszáltak a Balásy-cégek

A kormány a honlapján tette közzé a nemzeti petíció lebonyolításának költségeit és a részvételi adatokat. A tájékoztatás szerint a választási időszakhoz is kapcsolódó kezdeményezés több milliárd forintos kiadással járt, amelynek egy része a nyomdai és postai feladatokhoz kötődik. A közlés a petíció eredményeit is ismerteti, beleértve a kitöltők számát és a válaszok megoszlását, írja az Index.



A kormany.hu-n megjelent tájékoztatás szerint a nemzeti petíció küldeményeinek összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása és a címzettekhez történő eljuttatás összesen 3,57 milliárd forintba került, amit a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. kapott.

A dokumentum külön tételként említi, hogy Balásy Gyula cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. együtt 431 millió forintot számláztak ki nyomdai szolgáltatások címén.

A petíció reklámozásának költségeit nem részletezték, ezekről nem közöltek pontos összeget, ezek az adatok jellemzően csak közérdekű adatigénylések útján válnak nyilvánossá.

Balásy Gyula nemrég pityeregve jelentette be, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalást tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-ben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi két cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről.

A közzétett információk szerint a petíciót összesen 1 834 176 fő töltötte ki. Ebből 1 686 941 válasz postai úton, 147 235 online formában érkezett vissza.