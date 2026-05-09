2026. május 9. 08:58

Csökkent az ukrajnai menekültek száma az Európai Unióban

Az előző hónaphoz képest márciusban 1,6 százalékkal csökkent azon ukrán állampolgárok száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.

Az Eurostat jelentése szerint március végén 4 329 970 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 68 980-nal kevesebben, mint februárban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 274 955) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 29,4 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (961 405; 22,2 százalék) és Csehország (379 820; 8,8 százalék) követi.

A rendelkezésre álló adatok szerint a vizsgált hónapban az uniós tagállamok közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 14 országban nőtt, 13-ban pedig csökkent. A legnagyobb növekedést Németországban (+7480; +0,6 százalék), Spanyolországban (+2665; +1 százalék) és Romániában (+2125; +1 százalék) jegyezték fel. A legjelentősebb csökkenést Olaszországban (-30 365; -47,4 százalék), majd Csehországban (-19 810; -5 százalék) és Finnországban (-8080; -10,2 százalék) mérték.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva március végén Csehországban (34,8), Lengyelországban (26,3), valamint Szlovákiában (26,2) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 44 045 (43 830) ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, március folyamán pedig 215-öt. Az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma 4,6 volt Magyarországon.

(MTI)