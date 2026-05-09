Az előző hónaphoz képest márciusban 1,6 százalékkal csökkent azon ukrán állampolgárok száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.
Az Eurostat jelentése szerint március végén 4 329 970 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 68 980-nal kevesebben, mint februárban.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 274 955) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 29,4 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (961 405; 22,2 százalék) és Csehország (379 820; 8,8 százalék) követi.
A rendelkezésre álló adatok szerint a vizsgált hónapban az uniós tagállamok közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 14 országban nőtt, 13-ban pedig csökkent. A legnagyobb növekedést Németországban (+7480; +0,6 százalék), Spanyolországban (+2665; +1 százalék) és Romániában (+2125; +1 százalék) jegyezték fel. A legjelentősebb csökkenést Olaszországban (-30 365; -47,4 százalék), majd Csehországban (-19 810; -5 százalék) és Finnországban (-8080; -10,2 százalék) mérték.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva március végén Csehországban (34,8), Lengyelországban (26,3), valamint Szlovákiában (26,2) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 44 045 (43 830) ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, március folyamán pedig 215-öt. Az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma 4,6 volt Magyarországon.
