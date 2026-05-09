Anyaország :: 2026. május 9. 11:12 ::

A Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első Alaptörvény-módosító javaslatát

Az új Országgyűlés megalakulását követően haladéktalanul benyújtotta a Mi Hazánk az első három parlamenti indítványát - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese, alább a folytatás.

A ciklus első Alaptörvény-módosításával célunk a mentelmi jog megszüntetése a politikusbűnözés visszaszorítása érdekében. Kezdjük a munkát a képviselők önkorlátozásával! A mentelmi jog egy idejétmúlt politikusi privilégium. Mi komolyan gondoljuk azt, ami az Alaptörvényben áll: „A törvény előtt mindenki egyenlő.” A képviselők felelőtlensége helyett itt az ideje az elszámoltatásnak!

A ciklus első ellenzéki törvényjavaslatával célunk a Covid-diktatúra nyomába lépett rendeleti kormányzás, a jelenlegi háborús veszélyhelyzet megszüntetése.

A ciklus első határozati javaslatával célunk az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tétele, ami a Tisza választási programjában is szerepelt.