A szerencse jön is, megy is - dúdolta Kolompár Lajos, majd megszökött a házi őrizetből

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást Kolompár Lajos ellen, aki a vele szemben elrendelt kényszerintézkedés alól kivonta magát.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 48 éves férfi 2026. május 8-án 20 óra 16 perckor elhagyta a bűnügyi felügyelet alatt a számára a Zalaegerszegi Járásbíróság által meghatározott zalaegerszegi ingatlant azzal a céllal, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát. A technikai eszközt eltávolította magáról, majd ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság elrendelte a körözését.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható cigányt, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-92/504-300-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon.