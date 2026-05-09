2026. május 9. 15:24

Cigarettát nyomott Szűz Mária szájába egy izraeli katona

Az izraeli fegyveres erők (IDF) megszállói egy libanoni faluba hatoltak be, ahol nemcsak muszlimok és „terroristák” élnek, hanem bizony keresztény családok is. Így eshetett meg, hogy a „nyugati civilizáció védelmezői” több keresztény jelképpel is találkoztak.

Példának okáért egy Jézus-szoborral , amit a „felvilágosult” katonák le is romboltak, majd közszemlére tettek.