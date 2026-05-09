Az izraeli fegyveres erők (IDF) megszállói egy libanoni faluba hatoltak be, ahol nemcsak muszlimok és „terroristák” élnek, hanem bizony keresztény családok is. Így eshetett meg, hogy a „nyugati civilizáció védelmezői” több keresztény jelképpel is találkoztak.
Példának okáért egy Jézus-szoborral, amit a „felvilágosult” katonák le is romboltak, majd közszemlére tettek.
Most pedig itt az újabb felvétel egy zsidó katonáról, aki Szűz Mária szájába nyomott cigarettával pózol. A nemzetközi botrány hatására az IDF bejelentette, kivizsgálják az esetet, írja a Times of Israel nyomán a Magyar Jelen.