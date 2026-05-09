Lengyel külügyminiszter-helyettes: Magyar Péter még májusban Varsóba látogat

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében - erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar-lengyel kapcsolatok helyreállítása. A két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök oroszbarát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt - írta a PAP lengyel hírügynökség.

(MTI nyomán)