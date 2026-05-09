Az esküokmányok ellenőrzésével folytatódott az Országgyűlés alakuló ülése szombaton.
A névsor szerinti első öt képviselőből álló testület ellenőrizte és megfelelőnek találta a korelnök és korjegyzők esküokmányait. Vitányi István (Fidesz) korelnök jelezte, hogy az e célra felállt testület valamennyi képviselő esküokmányát ellenőrizte, azok mindegyikét szabályszerűnek találta.
Czipa András korjegyző azt közölte, minden képviselő és szószóló benyújtotta összeférhetetlenségi nyilatkozatát.
Elmondta, Aba-Horváth István, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, nemzetiségi szószóló úgy nyilatkozott, hogy vele szemben olyan összeférhetetlenségi ok áll fenn, amelynek a megszűnése más szerv hatáskörébe tartozik. A szószóló azt is közölte, kezdeményezte az összeférhetetlenségi ok megszüntetését. Aba-Horváth István az összeférhetetlenség megszüntetéséig a bizottsági ülésen szavazati jogát nem gyakorolhatja - részletezte.
A korjegyző elmondta, a "roma" nemzetiségi szószólón kívül valamennyi képviselő és szószóló nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, így az Országgyűlés ülésén teljeskörűen gyakorolhatják a képviselői jogaikat.
Június 8-ig kell a vagyonnyilatkozatokat benyújtani
Vitányi István korelnök arról tájékoztatott, hogy az országgyűlési képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak a május 9-i vagyoni állapotra vonatkozóan május 11. és június 8. között kell vagyonnyilatkozatot tenniük.
A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
Elfogadták a választási szervek beszámolóit
Az Országgyűlés 188 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Választási Bizottság elnökének az országgyűlési képviselők április 12-én megtartott általános választásán végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, szintén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Választási Iroda elnökének az országgyűlési képviselők április 12-én megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámolóját.
Vitányi István korelnök köszönetet mondott annak a közel százezer közreműködőnek, aki az országban segítette az országgyűlési képviselőválasztás sikeres megszervezését és lebonyolítását.
Megalakultak a frakciók
Vitányi István korelnök bejelentette, a képviselőcsoportok megalakulását.
A Tisza Párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A nyolcfős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a hatfős Mi Hazánk-frakciót Toroczkai László vezeti.
A korelnök negyvenperces szünetet rendelt el az Országgyűlés elnöke titkos szavazással történő megválasztására. Közölte: a frakcióvezetők közös javaslatára Forsthoffer Ágnes házelnökké választását kezdeményezte korelnökként.
(MTI)