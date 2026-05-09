2026. május 9. 12:16

Megalakultak az országgyűlési képviselőcsoportok

Az esküokmányok ellenőrzésével folytatódott az Országgyűlés alakuló ülése szombaton.

A névsor szerinti első öt képviselőből álló testület ellenőrizte és megfelelőnek találta a korelnök és korjegyzők esküokmányait. Vitányi István (Fidesz) korelnök jelezte, hogy az e célra felállt testület valamennyi képviselő esküokmányát ellenőrizte, azok mindegyikét szabályszerűnek találta.

Czipa András korjegyző azt közölte, minden képviselő és szószóló benyújtotta összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

Elmondta, Aba-Horváth István, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, nemzetiségi szószóló úgy nyilatkozott, hogy vele szemben olyan összeférhetetlenségi ok áll fenn, amelynek a megszűnése más szerv hatáskörébe tartozik. A szószóló azt is közölte, kezdeményezte az összeférhetetlenségi ok megszüntetését. Aba-Horváth István az összeférhetetlenség megszüntetéséig a bizottsági ülésen szavazati jogát nem gyakorolhatja - részletezte.

A korjegyző elmondta, a "roma" nemzetiségi szószólón kívül valamennyi képviselő és szószóló nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, így az Országgyűlés ülésén teljeskörűen gyakorolhatják a képviselői jogaikat.

Június 8-ig kell a vagyonnyilatkozatokat benyújtani

Vitányi István korelnök arról tájékoztatott, hogy az országgyűlési képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak a május 9-i vagyoni állapotra vonatkozóan május 11. és június 8. között kell vagyonnyilatkozatot tenniük.

A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

Elfogadták a választási szervek beszámolóit

Az Országgyűlés 188 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Választási Bizottság elnökének az országgyűlési képviselők április 12-én megtartott általános választásán végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, szintén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Választási Iroda elnökének az országgyűlési képviselők április 12-én megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámolóját.

Vitányi István korelnök köszönetet mondott annak a közel százezer közreműködőnek, aki az országban segítette az országgyűlési képviselőválasztás sikeres megszervezését és lebonyolítását.

Megalakultak a frakciók

Vitányi István korelnök bejelentette, a képviselőcsoportok megalakulását.

A Tisza Párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A nyolcfős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a hatfős Mi Hazánk-frakciót Toroczkai László vezeti.

A korelnök negyvenperces szünetet rendelt el az Országgyűlés elnöke titkos szavazással történő megválasztására. Közölte: a frakcióvezetők közös javaslatára Forsthoffer Ágnes házelnökké választását kezdeményezte korelnökként.

(MTI)