11 ezer karátos rubint találtak Mianmarban

Rendkívül nagy és értékes, 11 ezer karátos rubint találtak Mianmarban, ebben az ékköveiről híres délkelet-ázsiai országban az állami média pénteki jelentése szerint.

Az ország északi részén található Mogok régióban kibányászott drágakő a valaha talált egyik legnagyobb - írta közleményében a hadsereg által támogatott mianmari kormányzat. "A hatalmas rubin vörös-bíbor színű, sárgás árnyalatokkal, rendkívüli a tisztasága és a színminősége." Bár kisebb az 1996-ban ugyanazon a területen felfedezett 21 450 karátos rubinnál, az új kő értékesebb - tették hozzá, értékbecslést azonban nem adtak.

A Mandalay régióban fekvő Mogok-völgyben rejtőznek az úgynevezett "galambvér" rubinok, amelyek a világ legértékesebb drágakövei közé tartoznak. A legmagasabb minőségű példányok akár több millió dollárt is érhetnek.

Mianmart katonai junta irányítja a 2021-es puccs óta, amelynek hatására azóta polgárháború dúl az országban. A korábbi katonai vezető, Min Aung Hlaing nemrég elnök lett egy széles körben vitatott választási folyamat eredményeként.

(MTI)