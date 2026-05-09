Tarr Zoltán elismerte: eredetileg Rubovszky Ritát jelölték volna oktatási miniszternek

Magyar Péter korábbi bejelentésének megfelelően, „amint kormányra kerülünk, vizsgálatot indítunk az NKA-pénzek felhasználásáról, de sajnos más köztestületek korábbi tevékenységével kapcsolatban is hasonló munkára lesz szükség” – közölte a Parlamentben újságírók kérdéseire válaszolva Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere a Partizán élő adásában.



Hamar korrigálták a "klerikális elhajlást"...

Újságírói kérdésre kifejtette: semmilyen külső nyomás nem érvényesült abban a döntésben, hogy a már bejelentett igazságügyiminiszter-jelöltet az utolsó pillanatban Magyar Péter lecserélte, és a sógora, Melléthei-Barna Márton helyett Görög Mártát jelölte a tárca élére. Mint fogalmazott: a döntést „párton belüli megfontolások” motiválták. Szerinte ez az új kormány korrekciós képességeit igazolja, semmint káoszra utalna, ráadásul már nem először fordult elő a kormányalakítás során.

Kérdésre válaszolva Tarr Zoltán elismerte, hogy a másik eset Rubovszky Ritáé volt.

Ez azért figyelemre méltó, mert a Tisza Párt hivatalosan soha nem kommunikált arról, hogy eredetileg Rubovszky Ritát jelölték volna az oktatási miniszteri posztra. Magyar Péter úgy jelentette be napokkal később, hogy a tárca vezetését Lannert Juditra bízza, hogy egy szóval sem említette – sem ő, sem más tiszás politikus –, hogy eredetileg ezt a tisztséget Rubovszky Ritának szánták.

Mint ismert, a Tisza-kormány formálódásakor az első törésvonal akkor jelent meg a párttal szimpatizálók táborában, amikor április 16-án a Telex megírta, hogy Rubovszky Rita lehet az új kormány oktatási minisztere. A hosszú napokon át a nyilvánosságban keringő hírt egyszer sem cáfolták a Tisza részéről, pusztán Magyar Péter finomította a dolgot annyival, hogy több jelölt is van. Rubovszky jelölését ugyan sokan üdvözölték, ám heves reakciókat is kiváltott egyes közszereplők részéről. Több szakmai szervezet, valamint 17 gimnázium igazgatója is jelezte: ők is szeretnének beleszólni az oktatáspolitika jövőjének alakításába, írja a 24.

