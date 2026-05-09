2026. május 9. 10:33

Török Gábor a belátás, megértés, tanulás nyomát sem látja a Fideszben

A választási eredmény és ami azóta történik, arról árulkodik: a Fidesz rendszere egy sokkal sérülékenyebb szisztéma volt, mint amilyennek tűnt – fogalmazott a Törökülésben a politológus, aki úgy látja, a Fideszben mintha a csodára várnának.



„Az, ahogyan a NER mögött lévő gazdasági és részben politikai világ veszíti el a talajt a lába alól, felveti a kérdést, hogy milyen is volt maga ez a rendszer. Egyáltalán rendszerről beszélhetünk-e. Vagy egyszerűen csak egy olyan, alapvetően személyi kötelékeken, függőségen alapuló konstrukcióról, ami hogyha ez a néhány dolog, ami összetartotta – jelesül a győzelembe vetett hit, a győzelem által keltett erőforrás és maga a miniszterelnök személye és a körülötte működő hálózat – kiesik, megszűnik létezni” – mondta Török.

Az elemző felidézte, komoly vita volt arról, hogy a választási autokráciának, hibrid rezsimnek leírt politikai rendszer egyáltalán leváltható-e választáson.

– Azt gondolom, igazuk volt azoknak, akik azt állították folyamatosan, hogy nem azért nyeri meg választásról választásra ezt a politikai küzdelmet a Fidesz, mert olyan strukturális, fundamentális fölénye lenne, ami ledolgozhatatlan, hanem azért, mert olyan volt a politikai kínálat, helyzet, az ellenzék állapota – fogalmazott Török, hozzátéve, hogy a most látható összeomlás inkább a nyitány, és nem a végpont.

Ugyanakkor a politológus szerint nem érdemes átesni a ló túlsó oldalára az elemzésben sem, mert bár a hatalomhoz és erőforrásokhoz való hozzáférés, valamint a pozíciók tekintetében látványosak a Fidesz problémái, az Orbán-korszak mint konstrukció sokáig tarthat, főleg, ha az új szereplők belakják a politikai díszleteit.

A vártnál könnyebben dőlnek a dominók, erőteljesebben megrengette a Fidesz hatalomgyárát mindaz, ami történt. De ez nem azt jelenti, hogy ne maradna erőforrás, pénz, szavazó, politikai szándék, akarat azon az oldalon. Ezek nyilván a Fidesz legnehezebb pillanatai, napjai, hetei, sőt lehet, hogy hónapjai, amiket most átél, de azért nem lenullázódásról beszélünk.

Bár az elemző szerint valóban meglepő, hogy három héttel a választás után a hatalomgyár egyik legfontosabb szereplője a Kontrollnak ad könnyek között interjút, ez inkább a Fidesz személyzeti politikájáról árul el sokat. Az egymást követő kétharmados győzelmek, a 16 évnyi kormányzás erős kontraszelekciót indított el, a verseny kiiktatódott.

Most az látszik, hogy sok olyan minőségű ember is bekerült a rendszerbe, aki az első problémánál menekül – véli Török.

A politológus egyfajta csodavárást lát a fideszes oldalon, abban gondolkodnak, hogy csak ki kell várniuk körülbelül fél, egy évet, mivel iszonyatosan nehéz kormányzás várhat a Tiszára. Szerinte a fideszes vezetésben meghatározó az a hit, remény, hogy nem kell semmit tenni azért, hogy az inga elkezdjen visszalengeni.

– Én ezt illúziónak gondolom. Önmagában az, hogyha a Tiszával szemben kialakul egy kétkedés, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a Fidesz malmára hajtaná a vizet, ha a Fidesz semmit nem változtat meg – fogalmazott. A párton belüli vezető szerepért nem lát tülekedést a Fidesz táborában, ami mögött szerinte Orbán Viktor hatalmas árnyéka húzódik. A leköszönő miniszterelnök politikai súlya akkora, hogy amíg a saját belátásából nem távozik, addig nem érdemes bárkinek fellépnie vele szemben alternatívaként.

De ha az egész közeg változatlan marad személyileg, tartalmilag is, akkor a politológus elvesztegetett egy évnek látja a következőt a Fidesz szempontjából, még akkor is, ha közben a Tisza ront a saját helyzetén. Ez utóbbinak már csak azért is van esélye, mert nehezen képzelhető el, hogy erről a támogatottsági szintről tovább lehet építkezni. Török szerint, ha elmúlnak a mézeshetek és -hónapok, újra ki fog nyílni a politikai verseny.

Ha a Fidesz nem újul meg személyileg, tartalmilag, akkor végül mégis olyan helyzetben lesz, mint Gyurcsány Ferenc volt 16 éven keresztül. Aki számára mindig kinyílt a politikai lehetőség ajtaja, de soha nem tudott belépni, olyan versenyhátrányokkal küzdött.

A megújuláshoz az elemző nem tartja elégségesnek, hogy a parlamentben az új fideszes képviselők képesek legyenek keményen támadni a Tiszát. Az építkezéshez misszióra lenne szüksége a volt kormányoldalnak, és egy világos mondatra arról, hogy milyen is lesz tartalmi értelemben a politikája. Egyelőre azonban Török nem látja a belátás, megértés, tanulás nyomát sem.

