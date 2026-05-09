2026. május 9. 14:34

Paktumot kötött a Fidesz és a Tisza: vitát sem engedve törlik el a Meta reklámadóját

A Házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a Meta reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt, vita nélkül akarnak keresztülnyomni az Országgyűlésen.



Az ó-Fidesz és az új-Fidesz, tehát a Tisza házbizottsági ülésen megkötött paktumának leggyalázatosabb része a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt: a reklámadó végleges eltörlése. A Meta-birodalom feltételek nélküli kiszolgálása ez, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat - írja közleményében Novák Előd.

A Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese leszögezi: ez tehát nem a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomag, ahogy az a hírekben tévesen szerepel, hiszen a veszélyhelyzet tiszta megszüntetését a Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első ellenzéki törvényjavaslataként. A Covid-diktatúra után ugyanis új apropót keresett a Fidesz-kormány, hogy rendkívüli jogrendben, korlátozások közt tarthassa az embereket: ez lett a háborús veszélyhelyzet, melyhez Magyar Péter is asszisztált, akkor még fideszesként.

Emlékezetes, hogy a Fidesz annak idején meghátrált a Big Tech cégek megadóztatása elől, és jogtechnikai trükkökkel, évről évre – legutóbb épp egy veszélyhelyzeti rendeletben – nullázta le a fizetendő reklámadót. A Tisza azonban még ezt is felüllicitálja, és az évenkénti hosszabbítással sem bajlódna: végérvényesen 0%-ra állítaná az adókulcsot, a Fidesszel karöltve - írja Novák.

A politikus megállapítja: ezzel a látszólag technikai szintű jogszabály-módosítással az új kormány nagyon határozott politikai nyilatkozatot tesz: amíg ők vannak hatalmon, a Big Tech nem fizet adót Magyarországon. Ez az irányvonal elfogadhatatlan. Amíg a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook és a technológiai óriásvállalatok önkényes cenzúrája ellen küzd, amíg a digitális gyermekvédelem itthon romokban hever, és amíg a magyar gazdaság stabilizálása a legnagyobb kihívásunk, addig ezzel szemben ez a törvényjavaslat felmentést adna a leggazdagabb multinacionális vállalatoknak az adófizetés alól.

Nem elég csupán a NER oligarcháinak pénzét visszakövetelni: itt az ideje, hogy végre a Facebook és a többi technológiai óriásvállalat is kivegye a részét a magyarországi közteherviselésből!

Az átláthatatlan jogalkotást az új kormány ott folytatja, ahol a régi abbahagyta: a 79 oldalas, bonyolult törvényjavaslat végleges formáját csak tegnap kaptuk meg, ráadásul arról a nyilvánosságot nem tájékoztatták, nincs társadalmi vita pl. a reklámadó eltörléséről: a parlament.hu weboldalon nem volt elérhető a törvényjavaslat, csak az arról való szavazás előtt három órával. S amire még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha: egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem lehet hozzászólni - mutat rá a Mi Hazánk alelnöke.