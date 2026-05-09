2026. május 9. 15:57

Orbán 36 év hagyományát felrúgva búcsúbeszéd nélkül távozott, el sem ment utódja megválasztására

Az eddigi hagyományoktól eltérően Orbán Viktor nem mondott beszédet az Országgyűlés alakuló ülésén, sőt nem is vett részt azon. A leköszönő miniszterek sem ültek be a miniszteri bársonyszékekbe, és ők sem mentek be a Parlamentbe, írja a Telex.

Az, hogy Orbán és a miniszterei nincsenek jelen az ünnepi eseményen, példátlan a magyar rendszerváltás utáni 36 évben. Eddig ugyanis az alakuló ülésen minden kormányváltás alkalmával megjelentek a búcsúzó kabinet tagjai, élükön a távozó kormányfővel, aki beszédet is mondott:

1990-ben az államszocialista és az átmenet miniszterei is jelen voltak Németh Miklós vezetésével;

majd 1994-ben Boross Péter kívánt sok sikert Horn Gyula kormányának;

aztán Horn ígért zökkenőmentes kormányváltást Orbán Viktornak 1998-ban;

hogy azután Orbán gratulálva adja át a hatalmat Medgyessy Péternek;

végül 2010-ben Bajnai Gordon kívánt felelősségteljes munkát Orbánnak.

Az ezt követő mindhárom alkalommal saját magának adta tovább a végrehajtói hatalmat a Fidesz elnöke.