Az eddigi hagyományoktól eltérően Orbán Viktor nem mondott beszédet az Országgyűlés alakuló ülésén, sőt nem is vett részt azon. A leköszönő miniszterek sem ültek be a miniszteri bársonyszékekbe, és ők sem mentek be a Parlamentbe, írja a Telex.
Az, hogy Orbán és a miniszterei nincsenek jelen az ünnepi eseményen, példátlan a magyar rendszerváltás utáni 36 évben. Eddig ugyanis az alakuló ülésen minden kormányváltás alkalmával megjelentek a búcsúzó kabinet tagjai, élükön a távozó kormányfővel, aki beszédet is mondott:
- 1990-ben az államszocialista és az átmenet miniszterei is jelen voltak Németh Miklós vezetésével;
- majd 1994-ben Boross Péter kívánt sok sikert Horn Gyula kormányának;
- aztán Horn ígért zökkenőmentes kormányváltást Orbán Viktornak 1998-ban;
- hogy azután Orbán gratulálva adja át a hatalmat Medgyessy Péternek;
- végül 2010-ben Bajnai Gordon kívánt felelősségteljes munkát Orbánnak.
Az ezt követő mindhárom alkalommal saját magának adta tovább a végrehajtói hatalmat a Fidesz elnöke.