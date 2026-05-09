2026. május 9. 16:41

Orosz védelmi tárca: 8790 alkalommal sértette meg a tűzszünetet az ukrán hadsereg

Az ukrán hadsereg 8970 alkalommal sértette meg a győzelem napja alkalmából meghirdetett tűzszünetet, amelynek kezdetét Moszkva péntek nulla órának tekinti - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A szombaton kiadott orosz hadijelentés szerint az ukrán fegyveres erők drónokkal és tüzérséggel támadtak orosz hadállásokat és 18 régióban polgári célpontokat is. Az összefoglaló a tüzérségi lövegekkel, sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és harckocsikkal végrehajtott csapások számát 1173-ban, a pilóta nélküli repülőgépekkel véghez vittekét pedig 7151-ben adta meg. A moszkvai katonai tárca szerint az ukrán fél a frontokon 12 támadást kísérelt meg.

A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg arányosan reagált, válaszcsapást mérve sorozatvetők, tüzérségi lövegek és aknavetők tüzelőállásaira, valamint drónok vezérlőállásait és indítóhelyeit megsemmisítve. A minisztérium szerint az orosz fél operatív-taktikai légierővel, pilóta nélküli csapásmérő légijárművel, rakétával vagy tüzérséggel nem támadott.

Az összefoglaló értelmében az ukrán hadsereg az elmúlt nap folyamán mintegy 880 katonát, két harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet veszített. Az orosz légvédelem nyolc irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát és 467 drónt semmisített meg, a Fekete-tengeri flotta pedig két, legénység nélküli motorcsónakot.

A Brjanszk megyei Borscsovo községben megsebesült egy civil FPV-drón támadásában.

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken szombattól kezdődő háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között, amelyhez kapcsolódva a felek ezer-ezer hadifoglyot is kicserélnek. Mind Kijev, mind Moszkva elfogadta a fegyvernyugvást, de Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombaton az RT tévének nyilatkozva közölte: arról nem volt megállapodás, hogy a tűzszünet három napig fog tartani.

Usakov elmondta, hogy az orosz-amerikai-ukrán rendezési tárgyalások szünetelnek, és nincs megállapodás a következő forduló időpontjáról.

(MTI)