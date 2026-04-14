Anyaország :: 2026. április 14. 12:54 ::

Bencsik Gábor szerint Bayer Zsolt szemmel látható mértékben tett hozzá a Fidesz vereségéhez

„Vitatkoztam itt valakivel, Bayer egy trágárságig durva bejegyzését szegezte nekem, ilyenek vagytok. Azt válaszoltam, hogy Bayer nem a Fidesz. Lehet, hogy tévedek Lehet, hogy Bayer Zsolt maga a Fidesz?” – tette fel a kérdést Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főmunkatársa, a Magyar Demokrata újságírója a Facebookon, vette észre a Telex.

Bayer Zsolt publicistáról azt írta Bencsik, az induláskor „erős irodalmi, kivételes publicisztikai tehetség, szellemesség, kreativitás, a legjobb haver”, ami később átcsúszott fölényeskedésbe, „a mindenkit kiosztásba, a mások leugatásába”. „Ne féljünk kimondani: a hübriszbe. Egyre több ősjobboldali mondta el baráti társaságban: én már a Bayert nem nézem, nem olvasom. Nekem már túl sok. Elegem van belőle. De nyilvánosan nem mondták.”

Bencsik azzal zárta, hogy Bayer az elején nagymértékben tett hozzá a Fidesz győzelmeihez, viszont „a végén nem kisebb mértékben a vereségéhez”.

Bencsik már korábban is kritizálta a Fidesz holdudvarát, a Most vagy soha! című film produceréről, Rákay Philipről azt mondta: elfogadhatatlan, hogy Rákay árulásnak és hazafiatlannak nevezi a filmjét érő kritikákat.