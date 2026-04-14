Bencsik András: egy felelős van, könnyű megtalálni őt, úgy hívják, Orbán Viktor

A történet nem ért véget. Csupán annyi volt, hogy szokatlan méretű és váratlan vereséget szenvedtünk – kezdte Facebook-bejegyzését Bencsik András, aki szerint több mint 3 millió ember szavazott inkább a változásra, mint a biztonságra.

– A választás eredménye úgy hatott ránk, mint egy hatalmas ökölcsapás, még ma is szédelgünk tőle – folytatta, majd hozzátette, hogy „a történet nem ért véget”. Ugyanis továbbra is kiállnak a Fidesz szimpatizánsai amellett, amiben hisznek.

Ezután hosszas monológba kezdett arról, hogy a gyermekek biztonságát meg kell védeni „mindenféle káros befolyásoktól”, a Fidesz által képviselt értékeket pedig igyekezniük kell fenntartani. „Nem tudjuk, az új kormány mit kezd ezekkel az értékekkel, mert hol ezt mondták a kampányban, hol azt, és más okokból sem lehetnek illúzióink, ezért magunkat kell megerősítenünk” – fogalmazott.

Visszaemlékezett, amikor 2002-ben is vereséget szenvedett a Fidesz, akkor polgári körökbe szerveződtek. Szerinte ez most sem lesz másképp, tartani fogják egymásban a lelket. A fiatalok pedig, „akik egy jó bulinak tartották a kormánybuktatást”, Bencsik meglátása alapján majd rájönnek a hátulütőkre, és akkor majd segítik őket.

– Ne keressétek a vereség felelőseit! Egy felelős van, könnyű megtalálni őt. Úgy hívják, Orbán Viktor – jelentette ki a Demokrata főszerkesztője, aki szerint minden sikerért és kudarcért a leköszönő miniszterelnök a felelős.

Hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán „jól harcolt, vitézül küzdött”, de ennyi ellenséget nem lehetett legyőzni. Példaként Ukrajnát, Brüsszelt, és a titkosszolgálatokat hozta.

Bencsik András korábban a Tisza Pártot „sátánista szektának” nevezte, de a Demokratában egy vezércikket is közölt, amelyben azt írta, „szeretném pofán verni Magyar Pétert”.

(Index)