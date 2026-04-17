2026. április 17. 15:24

Gulyás: a kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Ahhoz, hogy a kormányváltás után is megmaradjon a védett üzemanyagár, az új Országgyűlésnek is döntenie kell. A szükséges jogszabályt ezért az Országgyűléshez "benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet" - fogalmazott Gulyás Gergely.

A kormány biztosítani fogja a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

(MTI)