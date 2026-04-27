Lázár csak egy évre ülne be a parlamentbe

Lázár János felveszi a mandátumát, és beül az Országgyűlésbe – árulta el a politikus a 444-nek. Majd megjegyezte, hogy mindössze 1 évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.

Lázár János a választás óta gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosságból, utoljára április 13-án jelentkezett közösségi oldalán.

A lap információi szerint Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna is beül az Országgyűlésbe, ő a Fidesz országos listájának 46. helyén szerepel, és így tesz a lista 25. helyén lévő Bóka János is.

Lázár János hétfői bejelentését követően a KDNP-s Hollik István a közösségi oldalán jelentette be, hogy következő parlamentnek nem lesz a tagja.

Orbán Viktor szombaton a Fidesz elnökségi ülését követően jelentette be, hogy visszaadja a parlamenti mandátumát, és nem ül be az új Országgyűlésbe. A leköszönő miniszterelnök döntésében szerepet játszott, hogy véleménye szerint rá az előttünk álló időszakban „nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk”. A párt frakcióvezetője pedig az eddig Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely lesz.

A leköszönő kormányfőt követte Bánki Erik, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós, vasárnap pedig Kósa Lajos. Egy hétvége alatt hat fideszes és KDNP-s vezető jelentette be, hogy nem veszi át a Fidesz–KDNP listájáról szerzett parlamenti mandátumát.

Orbán Viktor április 25-én közölte, hogy ezen a héten tarják az országos választmányt, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig júniusban rendezik meg.

