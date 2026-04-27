Teherán háromlépcsős tervet adott át a közvetítőknek

Irán közvetítőknek átadott egy háromlépcsős tervet, amelynek alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal - számolt be hétfőn a libanoni al-Majadin televíziós csatorna.

Az információk szerint az iráni fél elvárása, hogy a tárgyalások első szakasza "a háború befejezésére és garanciák megszerzésére összpontosítson", hogy az Irán és Libanon elleni katonai műveletek ne folytatódjanak. Teherán feltételei szerint "ebben a szakaszban semmilyen más kérdés nem kerülhet napirendre". Ha ebben a kérdésben megegyezés születik, a második szakaszban Ománnal együttműködve megvitatják "a Hormuzi-szoros ellenőrzését a háború befejezése után".

A harmadik szakasz Irán javaslata szerint Teherán nukleáris programjának kérdéskörét érintené. A csatorna hangsúlyozta, az iráni fél "nem hajlandó megvitatni ezt a kérdést, amíg nem születik megállapodás az első két szakaszról".

Az al-Majadin értesülése szerint, ha az Egyesült Államok elfogadja a tárgyalásokra vonatkozó tervet, Irán beleegyezik a következő forduló megtartásába.

Április 11-én Irán és az Egyesült Államok több tárgyalási fordulót tartott a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban. Az iráni delegációt Baker Kalibaf parlamenti elnök, az amerikait pedig J. D. Vance alelnök vezette. Ahogyan később Teheránban és Washingtonban közölték, a feleknek számos ellentmondás miatt nem sikerült megállapodásra jutniuk a konfliktus hosszú távú rendezéséről. A lehetséges új tárgyalási forduló részletei továbbra is ismeretlenek, az érvényben lévő tűzszünetet egyelőre meghosszabbították.

(MTI)