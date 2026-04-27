Háború :: 2026. április 27. 15:18 ::

A Hezbollah továbbra is ellenzi a közvetlen tárgyalást Izraellel

Újra megerősítette hétfőn Naím Kászim, a Hezbollah libanoni síita milícia vezetője, hogy ellenzi a Bejrút és Izrael közötti közvetlen tárgyalásokat.

"Kategorikusan elutasítjuk a közvetlen tárgyalást Izraellel", és a libanoni vezetés felelőssége, hogy elkerüljék "azokat a veszélyes hibákat", amelyek az "instabilitás spiráljába" vezethetik az országot - fogalmazott Kászim közleményében, amelyet a Hezbollah al-Manár nevű televíziójában olvastak be.

Izrael és Libanon eddig két nagyköveti szintű tanácskozást tartott Washingtonban a március 2-án kirobbant fegyveres konfliktus miatt. Az első megbeszélésen sikerült megállapodni az április 17-én életbe léptetett tíznapos tűzszünetről, amelyet aztán a második találkozón újabb három héttel meghosszabbítottak.

"Ezek a tárgyalások, illetve azok eredményei olyanok, mintha nem is léteznének, minket egyáltalán nem érintenek" - jelentette ki Kászim, hozzátéve, hogy a Hezbollah "folytatja az ellenállást Libanon védelme érdekében, és nem futamodik meg az izraeli fenyegetések hatására".

"Nem mondunk le a fegyvereinkről, és az izraeli ellenséget eltávolítjuk a megszállt területeinkről" - szögezte le.

A libanoni hatóságok szerint az Izraellel folytatott párbeszéd célja, hogy véget vessenek a háborúnak, elérjék az izraeli erők távozását Dél-Libanonból, és az onnan elűzött több mint egymillió ember visszatérhessen otthonába. A tűzszünet ingatag, Izrael továbbra is csapásokat mér és falvakat üríttet ki a déli országrészben, ahol az úgynevezett sárga vonalon belül Izrael saját bevallása szerint folytatja a "terrorista infrastruktúra", Libanon szerint az ottani települések elpusztítását.

A megállapodás hatályba lépése óta 36 ember halt meg Libanonban az izraeli csapások következtében. A március 2-től számított veszteségmérleg szerint libanoni részről több mint 2500 halálos áldozata és több mint 7700 sebesültje van a konfliktusnak, miközben az izraeli hadsereg 16 katonáját vesztette el.

A tűzszüneti megállapodásba belefoglalták április közepén, hogy Izrael "fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen szükséges eszközhöz folyamodhat a tervezett és küszöbön álló támadásokkal szembeni védelme érdekében". Azt is leszögezték, hogy az összecsapások megszűnése "nem akadályozhatja meg ennek a jognak a gyakorlását".

A Hezbollah nem hajlandó elfogadni a tűzszünet megállapodás ezen szakaszát, és azt is kifogásolja, hogy a libanoni kormány nem szavazott róla.

(MTI nyomán)