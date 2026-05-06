Anyaország :: 2026. május 6. 12:27 ::

Balásy állításával szemben cégei aktívan közreműködtek a kékplakátos kampányok tervezésében

Cáfolja az Átlátszó Balásy Gyula állítását, mely szerint a „kékplakátos” kampányok esetében az ő cégeinek csupán a közzététel és a grafikai megvalósítás lett volna a feladata. A lap birtokában lévő szerződés szerint a valóságban a kommunikációs stratégiát és a grafikai tervezést is ők végezték. Vagyis nem kész anyagokat kaptak, hanem aktívan közreműködtek abban, hogy milyenek legyenek az állampolgárok elé kerülő kormányzati hirdetések, többek között a „Stop Soros!”, az „Állítsuk meg Brüsszelt!” és a „Magyarország jobban teljesít!” kampányok során.



Fotó: hvg

Nem csak „nyomtattak”, hanem teljes kampányokat vittek

A Lounge cégcsoport tulajdonosa hétfőn, a Kontroll stúdiójában, könnyeivel küszködve tett bejelentést, melynek értelmében felajánlotta a kommunikációval és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégcsoportját az államnak. Amikor a riporter arról kérdezte, hogyan viszonyult a kormányzati plakátok tartalmi elemeihez, Balásy azt válaszolta: nekik nem volt arra lehetőségük, hogy felülbírálják az ügyfél megrendelését, és cégei egyébként is csak a megvalósítással foglalkoztak.

Az interjúban elmondottakkal szemben az Átlátszó egy 2017-es szerződésre hivatkozik, mely értelmében a Lounge Design Kft. feladatai a következők voltak:

kommunikációs stratégia és javaslat összeállítása,

tanácsadás,

médiatervezés és -vásárlás (hol jelenjenek meg a reklámok),

kampányok eredményeinek összegzése.

De opcioniálisan az alábbi feladatok is szerepelnek a szerződésben:

grafikai tervezés,

gyártás,

online kommunikációs stratégia kidolgozása,

integrált reklámügynökségi szolgáltatások.

A dokumentum szerint a kommunikációs stratégiának „tartalmaznia kell a hosszú távú, alapvető kommunikációs célokat, üzeneteket, a célcsoport-meghatározásokat, a pénzügyi, időbeli megkötéseket, a célok elérésének az útjait, az alkalmazandó kommunikációs eszközöket, az időzítést és a tervezési stratégiát is”, melyek alapján így egy teljes kampány lebonyolítása körvonalazódik.

Pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja

Balásy az interjúban arról is beszélt, hogy technikai okokra hivatkozva zárolták a számláiról elutalni kívánt több tízmillió forintot. Ezzel kapcsolatban kedden a Nemzeti Nyomozó Iroda közölte: pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miat folytatnak nyomozást. A vállalkozó, aki az interjúban azt állította, minden jogszerűen történt a céges tevékenysége során, a 24.hu-nak azt írta: együttműködik a hatóságokkal.

Balásy 2004 óta építi a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkozó cégcsoportját. Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben hatalmas bevételekhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs megbízásoknak köszönhetően. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki. Cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros!” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűzödtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Egy, az interjú után kitálaló állami cégvezető szerint Balásy „nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen”. Elmondása szerint közel hatszoros áron dolgozott a cégcsoport az állami megrendelőknek.

Balásy a Forbes 2025-ös gazdaglistájának 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, a vagyona az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett.

Balásy volt a rejtélyes „B.” a 2024-es gazdaglistán

A 100 leggazdagabb magyar 2024-es listáján 53,4 milliárd forinttal a 48. helyen szerepelt a rejtélyes „B.”, akiről most derült ki, hogy Balásy Gyula volt. Ezt Szakonyi Péter, a kiadvány felelős szerkesztője a Klubrádióban árulta el. A gazdasági újságíró szerint többször is szerették volna a kötetben szerepeltetni, ám az állami megrendelések híján most lenullázódott vállalkozó sokáig ezt próbálta megakadályozni, még nyomást is gyakorolt a kiadóra. Végül emiatt kiadót kellett váltani, a vállalkozó pedig csak rövidítve, „B.” jelzéssel és egyéb kipontozásokkal jelent meg a listán – tette hozzá.

Szerinte hiába kötöttek keretszerződéseket a Rogán Antal által vezetett propagandaminisztériummal, a Balásy Gyula által 80 milliárdosra becsült cégcsoport valójában jelenleg nulla forintot ér.

Az ilyen reklám- és rendezvényszervező vállalkozások annyit érnek, amennyi megrendelésük van, mert nincs mögöttük jelentős tárgyi vagyon, komoly eszközállomány, jellemzően csak irodai berendezések. Szakonyi Péter hozzátetette: az esetleges ingatlanvagyon pontos megítéléséhez a mérleget kellene látni, a cégek körül felbukkanó magántőkealapok pedig még nehezebbé teszik a valós érték meghatározását.

Hozzátette: ezek az alapok jellemzően úgy működnek, hogy a tényleges tulajdonosok kiléte nem nyilvános, miközben jelentős állami források is megjelenhetnek bennük. Az sem ritka, hogy a magánbefektetők jogosultak szinte a nyereség teljes egészére, noha a tőke nagy részét állami intézmények adják. Szakonyi szerint a NER-es vállalatok jelentős része erősen eladósodott, egy-egy ilyen cég értékvesztése önmagában nem rengeti meg a bankrendszert, de egyes pénzintézeteknél komoly kockázatot jelenthet.

A kiadvány szerzői 2024-ben külön is jelezték, ha a listán szereplő vagy oda „kívánkozó” tehetős cégtulajdonos a NER érdekkörébe tartozik, akkor ugyanis a vagyonértékelésnél diszkontot alkalmaztak, mert a cégvagyon értéke megkérdőjelezhető volt. Azt írták: az állami „emlők” sem végtelenek, ha egy megrendelés elmarad, az alapjaiban rendítheti meg a cég helyzetét, ahogy rizikófaktor a kiesés is a „mézescsuporból”.

A 2024-es lista külön érdekessége, hogy a kiadványban névvel mégis szerepelt Balásy. A legbefolyásosabbak listáján 27. volt, ő követte Orbán Ráhelt, megelőzve Navracsics Tibort, Habony Árpádot és Soros "Györgyöt". Tavaly egyébként jó éve volt a kormány kommunikációs közbeszerzésein egyeduralkodó Balásy Gyulának, mintegy másfélszeresére növelte vagyonát, 53,4 milliárdról 79 milliárdra, amivel a toplistán a 34. helyre lépett elő.

Dolgozói azt mondták: csak főnökük Kontrollnak adott interjújából tudták meg, hogy összeomlik a cégbirodalom (Lounge Design, Lounge Event, New Land Media, Visual Europe), a számlákat zárolták. A béreket kedd délután kezdték el utalni. A rendőrség szintén kedden közölte, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. Korábban egyébként több vizsgálat, nyomozás is indult a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerződései ügyében. Két éve a Forbes-listáján ennek a hivatalnak a vezetője (Lenkei Mirtill) volt a 2. legbefolyásosabb nő a magyar médiában, írja a 24.