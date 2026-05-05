Külföld :: 2026. május 5. 13:56 ::

Új külföldi hírszerző ügynökséget alapít Svédország a kudarcok nyomán

A svéd kormány új külföldi hírszerző ügynökség felállítását jelentette be kedden. A biztonsági szerveket korábban számos bírálat érte, amiért a katonai készülődés jelei ellenére sem jelezték előre Oroszország 2022-es ukrajnai invázióját.

A közvetlenül a kormánynak jelentő, új polgári külföldi hírszerző ügynökség létrehozását egy nyilvános vizsgálat javasolta, és tavaly kapott előzetes jóváhagyást.

"Mint ismeretes, súlyos biztonsági helyzettel állunk szemben, és nap mint nap széles körű és összetett fenyegetettséggel kell megküzdenünk" - mondta sajtótájékoztatóján Maria Malmer Stenergard külügyminiszter. Hozzátette: NATO-szövetségesként új elvárásokat támasztanak magukkal szemben, a hírszerzési struktúra fejlesztésével pedig jobban tudnak igazodni a NATO-n belüli és a szövetségeseinknél működő rendszerhez.

Sok más hírszerző ügynökséghez hasonlóan a svéd katonai hírszerzés (MUST) sem látta előre a teljes körű orosz inváziót Ukrajna ellen, ami egy hivatalos felülvizsgálat során és több politikus részéről is bírálatokhoz vezetett.

Az új ügynökség a meglévő hatóságok - a katonai hírszerzés (MUST), a rendőrséghez tartozó biztonsági és hírszerző szolgálat (SÄPO) és a védelmi minisztérium alá tartozó elektronikai hírszerzés (FRA) - mellett fog működni.

Az új ügynökség felállítására szánt összeg 2,8 milliárd svéd korona (93,9 milliárd forint), amelyet elsősorban a fegyveres erők költségvetéséből csoportosítanak át. A szervezet a tervek szerint az év végén kezdi meg működését.

(MTI)