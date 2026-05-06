Elégedett lehet a Mazsihisz: holokausztozás is volt a történelemérettségin

A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelemérettségi feladatsorában – írta az Eduline.hu.

A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a "magyarországi holokauszt" és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként.

A vizsga második részében a diákoknak két esszét - egy rövidet és egy hosszút - kell írniuk. Az Eduline.hu közlése szerint a rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig I. Károly uralkodását vagy a Rákosi-diktatúrát választhatták a vizsgázók.

Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig az 1849 utáni időszakra – hívták fel a figyelmet, megjegyezve: a rövid fogalmazás elvárt terjedelme 100-130 szó, a hosszúé 210-260 szó.

Az Oktatási Hivatal korábbi közlése szerint történelemből 71 504-en érettségiznek középszinten, emelt szinten pedig 8273-an.

(MTI nyomán)