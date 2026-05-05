Felgyorsítják az új légvédelmi rendszer kiépítését Törökországban

A vezető török védelmi ipari vállalat, az Aselan 2026-ban 50 százalékkal megnöveli a Törökország integrált, Acélkupola nevű légvédelmi rendszeréhez gyártott alkatrészek szállítását - jelentette be Ahmet Akyol, a cég vezérigazgatója kedden.

A NATO-tag Törökország - amely az elmúlt években jelentősen növelte védelmi ipari termelését, és csökkentette a külső beszállítóktól való függőségét - 2024-ben hirdette meg az izraeli Vaskupolához hasonló Acélkupola program terveit. Az ország mind a mai napig nem rendelkezik teljes értékű, önálló légvédelmi rendszerrel, és például az iráni rakétatámadások elhárítása során a szövetséges NATO-erők légvédelmére szorult.

Az Aselan idén 50 százalékra növeli a részesedését az Acélkupola programban, és több mint 150 különböző komponens leszállítását tervezi. Az érintett termékek között korai előrejelző radarok, elektronikai hadviselési és védelmi rendszerek is szerepelnek. Az Acélkupolához kapcsolódó alkatrészek az elkövetkező években a vállalat portfóliójának egyharmadát fogják kitenni - mondta el Akyol. A cég drónelhárító rendszerek fejlesztésén is dolgozik.

(MTI)