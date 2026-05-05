Színezett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén

Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár térségében kedden, a szakemberek jelenleg is a helyszínen vizsgálódnak - tájékoztatta a polgármesteri hivatal késő este az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a "mai napon, 2026. május 5-én, kedden a CATL üzemi területén nyomáspróbát végeztek, amely során zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy az esetleges szivárgási helyeket nyomon tudják követni".

A tájékoztatás szerint a nyomáspróba elvégzése után, az arra felhasznált vizet leürítették a szennyvíz-csatornába, de a csatornában lévő dugulás miatt a színezett víz megjelent a felszínen.

Az önkormányzat egyeztetett a CATL vezetésével, a nyomáspróbát végző céggel és a helyi vízművel, akik megerősítették, hogy a víz szennyező anyagot nem tartalmaz - írták.

Hozzátették: a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság, a kormányhivatal, a városi vízmű és a polgármesterei hivatal munkatársai a helyszínen tartózkodnak. A színezett vizet lokalizálták, "továbbá az önkormányzat munkatársai intézkedtek az élővízbe történő bejutás meggátlásáról".

A szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben adnak tájékoztatást - közölte a polgármesteri hivatal.